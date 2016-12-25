Türbedeki iskelet gün yüzüne çıktı

Adıyaman’da Yedi Kardeşler Türbesi'nde bulunan yedi mezardan birindeki iskelet gün yüzüne çıktı. Adıyaman’da Yedi Kardeşler Türbesi'nde 7 kardeş defin olduğu için 7 sanduka bulunuyor. adıyaman Cumhuriyet Kapalı spor Salonu arkasında bulunan türbenin üzeri 1996 yılında betonarme olarak, bakım ve onarımdan geçirildi. Türbenin olduğu bölgede toprak kayması meydana gelirken, türbenin alt kısmındaki arazide iş makinesiyle düzenleme yapılması kaymayı hızlandırdı. Türbenin dereye doğru olan güney yönündeki duvarın altından bir insan iskeleti çıktı. İskeletin tüm kemik yapıları, kafatası ve çene kemiğinde bir dişi belirgin bir şekilde görülüyor. Mahalle sakinleri, açığa çıkan mezar ve diğer mezarların yeniden düzenlenmesini istiyor.