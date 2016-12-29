Türel: ''Ukraynalılar kötü gün dostu olduklarını gösterdi''

Türel, tüm olumsuzluklara rağmen bu yıl Ukraynalı turist sayısında artış yaşandığına dikkat çekerek, “Ukraynalılar bize kötü gün dostu olduğunu en iyi şekilde gösterdi” dedi.

Başkan Türel’in yeni hizmet binasındaki makamında gerçekleşen ziyarette, Antalya ile ikili ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini belirten Büyükelçi Sybiha, turizm ilişkilerini geliştirme konusunda kararlı olduklarını, bu bağlamda Türkiye ile vizesiz seyahat imkanlarını değerlendirdiklerini söyledi. Ukrayna’da10-12 milyon kişinin yurt dışına seyahat ettiğini anlatan Sybiha, “Eğer bunu uygulayabilirsek önümüzdeki sene için Ukraynalı turist sayısında yüzde 50’ye varan bir artış yaşanabilir. İlkbaharda Antalya’da hükümetler arasında bir turizm komisyonu toplantısı yapmayı düşünüyoruz. Aynı zamanda Antalya ile Ukrayna’nın bazı şehirleri arasında düzenli uçuş seferleri başlatılması söz konusu” dedi.

ANTALYA VATANLARI OLMUŞ

Antalya’da yerleşik Ukraynalılarla görüştüğünü, hepsinin Antalya’yı memleketleri olarak gördüğünü ifade eden Sybiha, “Türkiye’de ikinci memleketlerini bulmuşlar. Kendilerini sizin şehrinizde bu kadar konforlu ve rahat hissettikleri için size özellikle müteşekkiriz. İki ülke arasında önemli bir köprü görevi görüyorlar. Artık Ukrayna’ya dönmeyi düşünmüyorlar. Ve anladığım kadarıyla iki memleketleri var. Hangisi birinci vatanı hangisi ikinci sırada bilemiyorum” diye konuştu.

Yakın bir zamanda Antalya’da Ukrayna Fahri Konsolosluğu açacaklarını dile getiren Büyükelçi Andrii Sybiha, Fahri konsolos olarak Ercan Eren’in aday gösterildiğini söyledi.

UKRAYNA KÖTÜ GÜN DOSTU OLDUĞUNU GÖSTERDİ

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Menderes Türel, özellikle bu yıl Ukraynalıların Antalya’ya göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkür etti. Türel, şöyle konuştu: “Türkiye’nin ağırlıklı çalıştığı birçok pazarda ciddi azalmalar söz konusuyken böyle sıkıntılı bir senede Ukrayna’dan gelen turist sayısındaki yüzde 50’ye varan artış bizim için çok önemliydi. Hem moral kaynağı oldu hem de Antalya ile ilgili imaj ve tanıtım açısından çok faydalı oldu. Ukraynalılar bize kötü gün dostu olduğunu en iyi şekilde gösterdi. Bu yüzden Ukraynalıların gönlümüzde ayrı bir yeri var. Böylesine sıkıntılı bir süreçte bu artışı yakalayabilmek gelecek seneler için de bize umut veriyor.”

Başkan Türel, Ukrayna ile turizm, tarım ve ticaret ilişkilerinin geliştirilmesi için her türlü desteğe hazır olduklarını ifade etti. Başkan Menderes Türel ve Büyükelçi Andrii Sybiha, Antalya ile Ukrayna’dan bir şehirle kardeşlik ilişkisi kurulması konusunda görüş birliğine vardı.

Ziyaret sonunda karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.