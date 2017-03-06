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TURFANDA ERİĞİN TANESİ 20 LİRA

Turfanda eriğin tanesi 20 lira

Mersin'in Silifke İlçesi'nde 'örtü altı can erik' hasadına başladı. İlk hasadında kilosu 300 TL'den satılan erik, 100 gramlık paketlerle tüketiciye ulaştırılıyor.

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100 gramlık kaselere konularak kilosu 300 TL'den İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlere gönderilen erikler, buralarda taneyle satılmaya başlandı. Ödemişli Mehmet Adalı, Mersin'den getirttiği erikleri plastik kaplara dörder adet koyup, 80 liradan satışa sundu. Adalı, tanesi 20 liraya gelen erikleri daha çok hamilelerin ve hastası olanların 'tadımlık' olarak aldığını söyledi. Canı çeken bazı vatandaşların da bir, iki adet eriği 'tadımlık' olarak aldıklarını söyleyen Adalı, "İlerleyen günlerde üretimde artışın başlayıp, bu üründe bolluğun artmasıyla fiyatı da düşecek. Şu an turfanda olduğu için kilosu 300 lira" dedi.

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