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TURİSTİN ÜZERİNDEN ÇIKAN UYUŞTURUCU ŞOKE ETTİ

Turistin üzerinden çıkan uyuşturucu şoke etti

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 3 kilo 242 gram kokainle yakalanan yabancı uyruklu kişi tutuklandı.

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İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 3 kilo 242 gram kokainle yakalanan yabancı uyruklu kişi tutuklandı.

İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminalinde şüpheli davranışlarda bulunan Letonya uyruklu P.R'nin üzerinde ve çantasında arama yaptı.

Şüphelinin çantasının farklı bölümlerine gizlenmiş 18 paket halinde 3 kilo 242 gram kokain bulundu.

Gözaltına alınan ve işlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen P.R. tutuklandı.

AA
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