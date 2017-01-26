Turistlerin midibüsü devrildi: 13 yaralı

Antalya'nın Kemer İlçesi'nde Alman turist kafilesini taşıyan midibüsün devrildiği kazada 13 turist yaralandı.

Kumluca'dan Side'ye giden Alman turistlerin bulunduğu 41 yaşındaki Semih Özcan'ın kullandığı 07 S 2381 plakalı tur midibüsü, saat 14.30 sıralarında Tekirova Mahallesi'ne Yarıkpınar mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yan yattı. Sürüklenerek yol ortasında duran midibüsteki sürücü ve rehber kazayı yara almadan atlatırken, 13 turist ise yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Kemer merkezdeki hastanelere götürülen yaralılar tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.