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TURİZM ZABITASI GAZİANTEP'İN TANITIMINA KATKI SAĞLAYACAK

Turizm zabıtası Gaziantep'in tanıtımına katkı sağlayacak

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in başlattığı “Şimdi Gaziantep’e Gitme Zamanı” projesinde Gaziantep’in tanıtımına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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Bu doğrultuda Zabıta Daire Başkanılğı bünyesinde “Turizm Zabıta Ekibi” oluşturan Büyükşehir Belediyesi, ekip personeline turizme yönelik teorik ve pratikte eğitimler veriyor.

 Gaziantep Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyeleri tarafından verilen ve iki gün sürecek eğitimlerde turizm zabıtalarına; iletişim, gastoronomi, halkla ilişkiler, Gaziantep tarihi, turizm ekonomisi, genel mesleki etik, turist rehberliği, rekreasyon gibi konularda bilgilendirmeler yapılacak.

 İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk’ün de katıldığı eğitim programlarında Gaziantep’in tarihi ve turizmine yönelik bilgiler aktarıldı.

Yabancı dil bilen 10 kişilik ekip ile Gaziantep’e gelen yerli ve yabancı turistelere Gaziantep’in tarihi, turizmi, gastronomisi, konaklama tesisi başta olmak üzere birçok konuda bilgilendirme yapacak olan turizm zabıtalarının Gaziantep’in tanıtımına katkı sunması bekleniyor.  

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