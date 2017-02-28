  • 1 günde 52 MİT muhbirine infaz
  • ''TSK'da 10 bin FETÖ'cü daha var''
  • Hürriyet'te Sedat Ergin görevinden alındı
  • Erdoğan'dan kritik zirve ! Masada Rakka vardı
  • Adana'da tehlikeli gerginlik

TÜRK AKIMI'NDA TARİH AÇIKLANDI

Türk Akımı'nda tarih açıklandı

Gazprom'un Türk Akımı'nın deniz kısmının çalışmalarına başlayacağı tarih belli oldu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

'Gazprom" şirketi Yönetim Kurulu üyesi Oleg Aksyutin, "Gazprom'un Türk Akımı boru hattının deniz kısmının yapımına önümüzdeki aylarda başlayacağını açıkladı. Rus resmi haber ajansı Ria Novosti'nin verdiği habere göre Aksyutin, Gazprom'un Yatırımcı Günü münasebetiyle yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Şu an itibariyle Rusya'da doğalgaz ulaştırma sisteminin genişletilmesiyle ilgili çalışmaların ağırlıklı bölümü tamamlanmış bulunuyor. Önümüzdeki aylarda, bir başka deyişle bu yılın ikinci yarısında deniz kısmının yapımına başlamayı planlıyoruz."

DHA
179
-
Doktor Ömer Çoşkun hayatını kaybettiDoktor Ömer Çoşkun hayatını kaybetti
FETÖ'nün eski sağ kolundan inanılmaz iddiaFETÖ'nün eski sağ kolundan inanılmaz iddia
Yunan Ordusu'nda savaş alarmı mı verildi ?Yunan Ordusu'nda savaş alarmı mı verildi ?
Bir anne bebeğine bunu yapar mı ?Bir anne bebeğine bunu yapar mı ?
Baykal'dan Erdoğan'a sert sözlerBaykal'dan Erdoğan'a sert sözler
Nihat Doğan ve Ömür Varol'a hapis şokuNihat Doğan ve Ömür Varol'a hapis şoku
Tası tarağı toplayan Türkler oraya gidiyorTası tarağı toplayan Türkler oraya gidiyor
HSYK YENİ KARARNAMEYİ YAYIMLADI !HSYK YENİ KARARNAMEYİ YAYIMLADI !
Altay tankı sözleşmesi iptal olduAltay tankı sözleşmesi iptal oldu
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS