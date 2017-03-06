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TÜRK ASKERİ DİRİLİŞ ERTUĞRUL'A EL BAB'A GİDİYOR

Türk askeri Diriliş Ertuğrul'a El Bab'a gidiyor

Fırat Kalkanı Harekatı'nda takviye için giden Türk askerleri El Bab'a Diriliş Ertuğrul müziği ile gidiyor.

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Fırat Kalkanı Harekatı'nda ele geçirilen El Bab'a takviye için giden Türk askerleri Diriliş Ertuğrul müziği eşliğinde şehre giriyor.

Twitter'da "Kirpi ve Kobra" adlı hesaptan paylaşılan bir video sosyal medyada oldukça beğeni topladı ve çokça paylaşıldı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'LA EL BAB YOLCULUĞU

El Bab'ın terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından; şehirde güvenliği sağlamak adına takviye birlik olarak yola çıkan Mehmetçik, araçlarında çalan TRT1'in başarılı dizisi Diriliş Ertuğrul'un müziği eşliğinde konvoy halinde şehre giriş yaptı

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