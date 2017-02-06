TÜRK ASKERİ KARDAK’TA YUNAN BOTUNA GEÇİT VERMEDİ

Türk askeri Kardak’ta Yunan botuna geçit vermedi

Kardak kayalıkları çevresinde son bir haftadır nöbet tutan Sahil Güvenlik Komutanlığı güçleri, Türk karasularını ihlal eden Yunan botunu geri püskürttü.

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Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın Kardak kayalıklarına gerçekleştirdiği ziyaretin ardından bölgede yaşanan gerilimde Yunan askerlerinin tacizleri devam ediyor. Bugün öğle saatlerinde Türk karasularını ihlal eden Yunan botu, Çavuşadası yakınlarına kadar geldi. Kardak kayalıkları çevresinde aralıksız olarak nöbetlerini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı güçleri, Yunan botunu önce telsizle uyardı.

Türk Sahil Güvenliğinin İngilizce olarak yaptığı “Şuan Türk karasularındasınız. Sınırınıza geri dönün” şeklindeki uyarılara aldırmadan tacizini sürdüren Yunan botu ile Türk askerleri arasında kovalamaca yaşandı. Yunan botunu ısrarla takip eden Türk Sahil Güvenlik güçleri, mesafeyi 20 metreye kadar da düşürerek sınır ihlali yapan botu geri püskürttü.

İHA
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