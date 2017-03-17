Türk askeri Somali'de göreve başlıyor

Kuraklık kadar terör saldırılarıyla da boğuşan Somali'ye askeri üs kurduk. Türkiye'nin yurt dışındaki en büyük askeri yerleşkesi olacak olan Somali'deki askeri eğitim üssünün nisan ayında açılması planlanıyor. Başkent Mogadişu'da kurulan askeri üste Somali Ulusal Ordusu'na mensup askerlerle Afrika'nın birçok ülkesinden gelecek askerler Türk Ordusu tarafından eğitilecek. Açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın da katılması bekleniyor.

GÜÇLÜ SOMALİ ORDUSU

Vatan'dan İlker Akgüngör'ün haberine göre; Mogadişu'da kurulan üssü dün Somali Savunma Bakanı General Abdulkadir Ali Dini beraberindeki askeri heyetle birlikte ziyaret etti. İnce işleri tamamlanmak üzere olan üssü gezen Bakan Dini, üssü hazırlayan Türk askeri ve sivil yetkililere teşekkür etti. Somali Devlet Başkanı Muhammed Abdullah Muhammed 'Farmajo' ise aynı saatlerde resmi hesabından tweet atarak üssün çok yakında açılacağını duyurdu. Başkan Farmajo mesajında, "Türkiye'nin dünyadaki en büyük askeri üssü neredeyse tamamlandı. Çok yakında Somali Ordusu güçlü bir şekilde geri dönecek" dedi.

50 MİLYON

İnşaatı Mart 2015'te başlanan üs, 50 milyon dolara mal oldu. 400 dönüm arazi üzerinde yer alan üste 32 bin m2 kapalı alan bulunuyor. 3 askeri okulun da yer alacağı tesiste bin askerin eğitim görüp barınacak.