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TÜRK ASKERİNE SALDIRI ! YARALILAR VAR

TÜRK ASKERİNE SALDIRI ! YARALILAR VAR

Suriye'nin El Bab bölgesinden bir saldırı haberi daha geldi. Yaralı askerlerin olduğu bildiriliyor.

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Suriye'de sürdürülen ve dün 5 askerin şehit olduğu Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, sabah saatlerinde El Bab bölgesinde yine terör örgütü DEAŞ unsurlarının saldırısında, yaralı askerler olduğu bildirildi.

Çatışmaların son günlerde yoğunlaştığı Suriye'nin El Bab bölgesinde bu sabah DEAŞ'lı teröristler yine Türk askerlerinin bulunduğu alanı hedef aldı. Ayrıntıları bilinmeyen saldırıda yaralı askerler bulunduğu öğrenildi. Saldırının ardından DEAŞ hedefleri karadan ve havadan ateş altına alınırken, bölgeden tahliyesi yapılan askerlerin tedavisi için Gaziantep ve Kilis'teki hastaneler alarm durumuna geçirildi.

DHA
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