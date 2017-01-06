TÜRK ASTROFİZİKÇİ BURÇİN YENİ BİR GALAKSİ KEŞFETTİ

Türk Astrofizikçi Burçin yeni bir galaksi keşfetti

Minnesota Astrofizik Enstitüsü’nde lisansüstü öğrencisi olan Burçin Mutlu Pakdil yeni bir galaksi keşfetti

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Dünya’dan yaklaşık 359 milyon ışıkyılı uzaklıkta, gökbilimcilerin daha önce gözlemlediklerine hiç benzemeyen ve PGC 1000714 ismini verdikleri bir galaksi keşfedildi.

Yeni araştırma, seyrek görülen Hoag tipi galaksilerin bir sınıfına ait görünen, iyi tanımlanmış eliptik (iki dairesel halkayla kuşatılmış çekirdeğe benzeyen) bir galaksinin ilk açıklamasını bizlere sundu. Bu çalışma Minnesota Duluth Üniversitesi ve Kuzey Carolina Doğal Bilimler Müzesi’ndeki bilim adamları tarafından yapıldı.

Minnesota Astrofizik Enstitüsü’nde lisansüstü öğrencisi olan Burçin Mutlu Pakdil “Gözlemlenen tüm galaksilerin % 0.1’inden daha azı Hoag tipi galaksilerdir” diyor ve ekliyor: Hoag tipi galaksiler, dairesel bir halka ile çevrili yuvarlak çekirdeklerdir ve gözle görülür şekilde onları birbirine bağlayan hiçbir şey yoktur. Gözlemlenen galaksilerin büyük çoğunluğu kendi samanyolumuz gibi disk şeklindedir. Sıradışı görünüşlere sahip olan galaksiler, gökbilimcilere galaksilerin nasıl oluştuğu ve değiştiği konusunda benzersiz bilgiler vermektedir.
Araştırmacılar, Şili dağlarında geniş çaplı bir teleskop kullanarak sadece Güney Yarımküre’de kolayca gözlemlenebilen galaksinin çoklu dalga bandı (multi-waveband) görüntülerini topladılar. Bu görüntüler, galaksinin iki ana özelliklerinin (dış halka ve merkez gövde) yaşlarını belirlemek için kullanıldı.
 
Araştırmacılar, kırmızı ve yaşlı (5,5 milyar yıllık) merkezi çekirdeği çevreleyen mavi ve genç (0,13 milyar yıllık) dış halkayı bulduklarında merkezi gövde etrafında ikinci iç halkanın kanıtlarının ortaya çıkmasına şaşırdıklarını belirtti. Bu ikinci halkayı belgelemek için, araştırmacılar fotoğraflarını çekti ve çekirdeğin bir modeli çıkarıldı. Bu, belirsiz ikinci iç halka yapısını gözlemlemelerini ve ölçmelerini sağladı.

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