Türk ayakkabısını en çok kimler giydi ?

İDMİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çetin "Ayakkabı ihracatımız geçen yıl sonu itibarıyla yüzde 5,4 artışla 708 milyon dolara yükseldi. Bunun yüzde 34,5'ine denk gelen 244,5 milyon dolarlık kısmını AB ülkelerine yaptık. Türkiye'nin AB ülkelerine ayakkabı ihracatı geçen yıl bir önceki yıla göre de yüzde 34,6 artış gösterdi" dedi.

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Çetin, ayakkabı ihracatının geçen yıl sonu itibarıyla yüzde 5,4 artışla 708 milyon dolara yükseldiğini belirterek, "Bunun yüzde 34,5'ine denk gelen 244,5 milyon dolarlık kısmını AB ülkelerine yaptık. Türkiye'nin AB ülkelerine ayakkabı ihracatı geçen yıl bir önceki yıla göre de yüzde 34,6 artış gösterdi." dedi.

Çetin, ayakkabı ihracatı verilerine ilişkin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin ihracatının geçen yıl bir miktar azaldığına ancak ayakkabı sektörünün ihracatında yükselme görüldüğüne dikkati çeken Çetin, özellikle Rusya ile yaşanan sıkıntıların geçen yıl ihracata olumsuz etki ettiğini söyledi.

BU KEZ ARTTI

Türk ayakkabı sektörünün dünya markalarına yönelik üretim yaptığını, tam anlamıyla endüstriyel üretime geçildiğinde üretimin daha da artacağını ifade eden Çetin, 2023 yılında 2,5 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerini dile getirdi.

Geçen yıl ayakkabı ihracatında yüzde 11,5'lik payla Irak, yüzde 6,2'lik payla Almanya ve yüzde 5,2'lik payla Suudi arabistan'ın ilk üç ülkeyi oluşturduğunu bildiren Çetin, şunları kaydetti:

"2014 Ocak-Kasım döneminde ayakkabı ithalatı 895 milyon dolardı, geçen yılın aynı döneminde bu rakam 689 milyon dolara düştü. Ayakkabı ithalatı ek vergiyle birlikte 2014 yılından bu yana yüzde 31,5 azaldı. İthal edilen ayakkabı sayısı 51,6 milyon çiftten 31,5 milyon çifte düştü. Buna karşın ayakkabı ihracatı geçen yıl sonu itibarıyla yüzde 5,4 artışla 708 milyon dolar oldu. Bu ihracatın yüzde 34,5'ine denk gelen 244,5 milyon dolarlık kısmını AB ülkelerine yaptık. Türkiye'nin AB ülkelerine ayakkabı ihracatı geçen yıl bir önceki yıla göre de yüzde 34,6 artış gösterdi. İhracatın artmasında hızlı ve kaliteli teslimatlar ile Avrupa'ya coğrafi yakınlık avantaj sağladı."

AVANTAJA ÇEVİRDİLER

Çetin, ayakkabı sektörünün yıllık 500 milyon çift üretim kapasitesine sahip olduğunu ancak şu anda yıllık 350 milyon çift üretildiğini ifade ederek, sektörün "Türkiye'de yapılamaz" denilen birçok şeyi başardığını, firmaların sanayi kapasite kullanım oranlarının yüzde 75'e kadar yükseldiğini bildirdi.

Döviz kurundaki artışa da değinen Çetin, "Kurdaki yükseliş ayakkabı sektörü açısından bir avantaja dönüştü. Daha uygun fiyatlara ürün satabiliyoruz. Ayakkabı sektörünün kullandığı petrole dayalı ürünlerin fiyatı kura bağlı olarak artıyor ama diğer ürünlerin, ham maddelerin Türkiye'de üretilmesi, işçiliğin dolar bazında olmaması sektöre pozitif yansıdı." diye konuştu.

Türk firmalarının ayakkabı üretimi yaptığı Avrupa ülkelerindeki birçok dünya markası firmanın, müşterilerinin Türk ayakkabısından yüksek düzeyde memnun olduğunu beyan ettiğini aktardığını anlatan Çetin, "Bunlar bizim için gurur kaynağı. İhracatımızı bu yıl yüzde 20 artırmayı hedefliyoruz. 2015'te Rusya'ya 246 milyon dolarlık ihracat yaparken, geçen yıl 105 milyon dolara geriledik. Rusya'ya ihracatımızda da ilişkilerimizin olumlu yönde gelişmesiyle bu yıl önemli artış bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayakkabı ithalatında suni ayakkabı için yüzde 30, deri ayakkabı için yüzde 50 ek vergi uygulandığını aktaran Çetin ayrıca sektörün talebi üzerine 1 Ocak 2017 itibarıyla Vietnam ve Hindistan'a yönelik ilave gümrük vergilerinin yüzde 4,5'ten yüzde 8'e çıkarıldığını, böylece söz konusu ülkelerden ithalatın bu yıl azalmasını beklediklerini söyledi.