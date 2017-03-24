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TÜRK BAYRAĞI'NA ÇİRKİN SALDIRI

Türk Bayrağı'na çirkin saldırı

Büyükelçinin makam aracındaki Türk Bayrağı'na saldırı girişimi.

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Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Kara'nın makam aracındaki Türk bayrağı, kimliği belirlenemeyen saldırgan tarafından sökülmek istendi.

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Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara'nın, Makedonya Kültür Bakanı Elizabeta Kançeska-Milevska ile görüşmesi devam ettiği sırada, kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan, makam aracının üzerindeki Türk bayrağına müdahale ederek, bayrağı sökmek istedi.

Makam şoförü Orhan Salih'in engellediği saldırı girişiminin ardından, "Burası Makedonya" diye slogan atan saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Saldırganın, makam şoförü Salih'e de fiziksel müdahalede bulunduğu öğrenildi.

Saldırının ülkedeki emniyet yetkililerine de iletildiği ve konuyla ilgili gelişmelerin büyükelçilik tarafından yakından takip edildiği bildirildi.

Makedon bakan ile Üsküp Türk Çarşısı yakınındaki Kurşunlu Han'ın restorasyon çalışmaları hakkında görüşmek üzere bir araya gelen Erkal Kara, saldırı girişiminin söz konusu görüşme sırasında gerçekleştiğini belirterek, bu ve benzer saldırıların iki ülke arasındaki iyi ilişkileri etkilemeyeceğini söyledi.

AA muhabirine konuya ilişkin açıklamada bulunan Erkal Kara, Türkiye ile Makedonya'nın dost ve kardeş ülkeler olduğunun altını çizerek, "Ülkelerimiz arasında karşılıklı güven ve her alanda iyi ilişkiler mevcuttur." dedi.

Büyükelçi Erkal Kara, saldırı girişiminin münferit bir olay olduğunu ve büyütülmemesi gerektiğini kaydederk, makam şoförü Salih'in de Makedonya kanunları çerçevesinde hakkını arayacağını sözlerine ekledi.

AA
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