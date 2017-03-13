Türk Bayrağına geçtiler

Yurt dışında bulunan veya yabancı bayrak çekilmiş olan gerçek ve tüzel kişilere ait yat, kotra, tekne, yolcu ve gezinti gemilerinin kayıt veya tescili amacıyla serbest dolaşıma girişini sağlayan kanun yürürlüğe girdi.

Taşucu Liman Başkanlığında kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte teknelerine Türk Bayrağı çekmek üzere Liman Başkanlığına müracaat eden, 4 adet yabancı bayraklı teknenin Türk bayrağına geçiş işlemleri tamamlandı.

İşlemleri tamamlanan bu 4 tekneye ait bağlama kütüğü ruhsatlarını ve bakanlığın hediye ettiği Türk Bayrağını Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir düzenlenen törenle başvuru sahiplerine verdi.

Sahil Güvenlik Komutanı Mustafa Söylemez ile liman başkanlığı çalışanları ve başvuru sahiplerinin katıldığı törende konuşan Taşucu Liman Başkanı İshak Özdemir, "Milli duyarlılığı göstererek teknelerine Türk Bayrağı çekmek üzere başkanlığımıza müracaat eden, 4 adet yabancı bayraklı teknenin Türk bayrağına geçiş işlemleri tamamlanmıştır. Göstermiş oldukları bu milli duyarlılıktan dolayı kendilerine teşekkür ederiz. İşlemleri tamamlanan bu 4 tekneye ait bağlama kütüğü ruhsatlarını ve bakanlığımızca hediye edilen Türk Bayrağını kendilerine vermek üzere sayın Kaymakamımız teşrif etmişlerdir. Teşrifleri ile bizleri onurlandırdıkları için kendilerine sonsuz teşekkürlerimizi arz ederiz" diye konuştu.

Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir ise, "Bizim bayrağımız al bayrak. Şehitlerimizin asil kanından almıştır. Hilal ve yıldızı ile de gönderde daha güzel dalgalanmaktadır. Her milletin bayrağı güzeldir. Ancak bizim bayrağımız bir başka güzeldir" dedi.