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TÜRK BİLİM İNSANLARI ANTARKTİKA'YA GİTTİ

Türk bilim insanları Antarktika'ya gitti

Antarktika kıtasında kurulacak araştırma üssü çalışmaları için bilim adamlarından oluşan 9 kişilik ekip bugün yola çıktı.

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Güney Yarımküre'de bulunan ve içinde tek bir ülke olmayan Antarktika kıtasında kurulacak, "Türkiye Bilimsel Araştırma Üssü" çalışmaları için bilim adamlarından oluşan 9 kişilik ön fizibilite ekibi bugün İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Antarktika'nın King George Havalimanı'nın olduğu adaya gitti.

Türkiye'nin kutup bilimleri yapan tek merkezi olan İTÜ PolReC'nin oluşturduğu ön fizibilite ekibinin başkanı Doç. Dr. Burcu Özsoy, hareketlerinden önce Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bugün bölgedeki olumlu yapının içinde olduğu takdirde, bir gün karar mekanizmasının ve sisteminin de içersinde olabileceğini belirterek şunları söyledi:

"Bütün dünya ülkeleri bir gün gelecek, yeryüzünde kuraklık yaşandığında Antarktika'ya yönelecek. Çünkü Antarktika dünyanın yüzde 70 tatlı su rezervlerine sahip… Dünya üzerinde yaşanabilecek bu felaket senaryosuna karşın Arktik ve Antarktik coğrafyaları dünya nüfusunun kurtuluşu olarak görülüyor. Türkiye'nin bu denli önemli bir süreçte rol üstlenmesi ve bu coğrafyalarda bilimsel, teknolojik, ekonomik ve siyasal boyutlarıyla kısa ve orta vadede nasıl var olacağına yönelik çalışmaları hız kesmeden sürdürmesi gerekiyor. "

Burcu Özsoy, çalışmalarına destek veren Cumhurbaşkanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına teşekkür ettiklerini belirterek; " Antarktika'da uçaktan indikten sonra araştırma gemisine geçeceğiz. Çalışmalarımız bu gemide 30 gün sürecek. Özellikle iklim değişiklikleri ve sualtı, su üstü canlılar üzerinde araştırmalar yapacağız" dedi.

ÜYE ÜLKE OLABİLECEĞİZ

Doç. Dr Burcu Özsöy bilimsel çalışmaları bittikten sonra üye ülke statüsüne geçebileceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Herhangi bir ülkenin hak sahibi olmadığı, 53 ülkenin bayrağı altında yönetilen Antarktika kıtasında, 1961'de yürürlüğe giren, Türkiye'nin de taraf olduğu "Antarktika Antlaşması" ile sadece bilimsel çalışmalara ve araştırma istasyonlarının faaliyet göstermesine izin veriliyor. Yeraltı ve yer üstü kaynakları 2048 yılına kadar koruma altında olan Antarktika Kıtası'nda alınacak kararlarda 29 ülke oy kullanabiliyor, Türkiye gibi 24 ülke ise gözlemci statüsünde bulunuyor. Biz bu bilimsel çalışmalarımızı tamamladıktan sonra üye ülke sınıfına geçebileceğiz."

Antarktika Kıtası'nın geleceğinde söz sahibi olmak ve ilgili kararlarda oy hakkı elde edebilmek için kıtada bilimsel araştırmaların yapılması gerekiyor

Türk bilim insanları Antarktika'ya gitti

İKİSİ KADIN 9 KİŞİ

Ekipte, İTÜ PolReC Müdürü Doç. Dr. Burcu Özsoy liderliğindeki ön fizibilite ekibinde Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ersan Başar, Hitit Üniversitesi'nden Öğr. Gör. M. Nurullah Alkan ile İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Burak Karacık, Dr. Hakan Yavaşoğlu, Arş. Gör. O. Sabri Durak, Arş. Gör. Ayşe Giz Gülnerman Gengeç, Kaptan Özgün Oktar ve Kaptan Sinan Yirmibeşoğlu yer alıyor.

DHA
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