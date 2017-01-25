Türk çikolata devine rakibinden büyük şok !

Dünyanın en büyük 4’üncü çikolata ve şekerleme üreticisi İtalyan Ferrero ile Gaziantepli Şölen Çikolata’nın yıllar süren bir davada karşı karşıya geldikleri ortaya çıktı. Ferrero, Şölen’i, çok satan bir ürününde kullandığı ambalaj ve ürün şeklinde, kendi ürünlerini taklit etmekle suçlayarak dava açtı. 10 yıl süren davada mahkeme Ferrero’yu haklı buldu; taklit ürünler için imha kararı verdi. Kararın kesinleşmesi ile birlikte Ferrero, Şölen'e karşı bu kez de tazminat davası açtı.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre; Dava, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Davacı konumda 10 milyar Euro cirosu bulunan 71 yıllık dünya devi Ferrero S.p.A., davalı tarafta ise 900 milyon liraya yakın cirosu ile Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde yer ayan Şölen Çikolata Gıda San. ve Tic. A.Ş yer aldı. Dava başvurusu Haziran 2006 yılında yapıldı.

Davanın özünü, ‘Marka Hakkına Tecavüz ve Hakız Rekabetin Önlenmesi’ oluşturdu. Ferrero’nun, Şölen’e karşı açtıkları davanın kaynağında Nutymax isimli ürünü yer aldı. Davacı tarafın iddiasına göre, Nutymax ürününün şekli ve ambalaj şekli, kendilerine ait Kinder Bueno ve Duplo isimli ürünleri taklit edilerek oluşturuldu. Dava dilekçesinde, hem kendi ürünleri hem dava konusu yaptıkları Şölen’in ürününe ait görsellere de yer verildi. Dilekçede,Ferrero’nun ürünlerinde kullanılan ambalaj şekli ile boğumlu çikolata ürün şeklinin tescilli birer marka olduğu kaydedildi.

‘ÜRÜN ŞEKLİ DE TAKLİT EDİLDİ’

Dilekçede “Şölen, ayırt edilmeyecek ölçüde benzer kompozisyonu kendi ambalajları üzerinde kullandı. Bu durum şirketin marka haklarına tecavüz ve müvekkil aleyhinde haksız rekabete yol açtı. Müvekkilin tescilli markasındaki kompozisyon ve bu kompozisyondaki unsurların ayırt edilmeyecek ölçüde taklit edilmesi açıkça marka tecavüzü oluşturuyor. Sadece markalarımızın ambalaj kompozisyonu taklit edilmedi. Ürün şeklini de taklit ettiler. Hem itibar kaybı, hem de maddi-manevi zarar var” denildi.

HAKSIZ KAZANÇ ELDE EDİLDİ

Dilekçede, Ferrero’ya ait ürünlere benzerlik yaratılarak, bu ürünlerin sahip olduğu bilinirlik ve buna bağlı olarak ekonomik değerden pay elde edilmek istendiği öne sürüldü. Dava dilekçesinin sonunda Nutymax ürün ambalajlarının toplatılması, kararın kesinleşmesi halinde de imha edilmelerine karar verilmesi istendi.

SÜT KOVASI DA SÜT BARDAĞI DA OLUR

Davalı konumda bulunan Şölen Gıda adına yapılan savunmada ise, davanın reddi istenerek şöyle denildi: “Ürün ve ambalajlar yönünden karıştırma ihtimali yok. Ürün şekli özgün değil. Dünyada herkesçe kullanılan bir şekil. Diğer firmalar da bu figürleri kullanıyor. Bütün sütlü çikolatalı ürünlerde bir şekilde süte gönderme yapılır. Bazen süt kovasıyla bazen akan ya da saçılan süt resmi ile bazen de süt bardağıyla çikolatanın sütle ilgisi vurgulanmak istenir. Fındıklı bir çikolata ürününde fındığın kullanılması doğal. Ferrero’nun ambalajlarındaki figür ve unsurların ayır edici bir özelliği yok. Tüketicinin tercihini etkileyen hiçbir ayır edici özelliği yok. Dolayısı ile açılan dava haksız, davanın reddine karar verilsin” denildi.





Dava konusu ürünlerin görselleri, karşılaştırmalı olarak dava dosyasına konuldu.

MAHKEME FERERRO’YU GERİ ÇEVİRDİ

Mahkeme tarafların iddia ve savunmalarını aldıktan sonra üç ayrı bilirkişi raporu hazırlattı. Mahkeme uzun süren yargılama sonrası Ferrero’nun talebini geri çevirdi. Bu karar temyiz edildi. Temyiz incelemesini Yargıtay 11. Hukuk Dairesi yaptı.

YARGITAY KARARI BOZDU

Yargıtay, mahkemenin kararını bozdu. Mahkeme bir kez daha dosyayı ele aldı ve yeni bir bilirkişi raporu düzenletti. Bilirkişi raporu üzerine mahkeme bu kez Ferrero’nun davasını kabul etti. Gerekçeli kararda özetle “Şölen’in Nutymax markalı ürünlerinde, Ferrero’nun Kinder Bueno ve Duplo markalı ürünlerinde yer alan ayırt edici ve özgün ambalaj kompozisyonunun ve boğumlu çikolata ürün şeklinin belirgin biçimde benzerinin kullanıldı. Bu ürünler ağırlıklı olarak çocuklara hitap eden ürünler. Çocukkitlesi, Şölen’e ait Nutymax markalı ürünlerin Ferrero’ya ait olduğu yönünde bir hisse kapılabilir veya bu şirketler arasında işletmesel bağlantı bulunduğunu düşünebilir.” Mahkeme, Nutymax ürününüm şekli ve ambalajı nedeni ile Ferrero’nun marka hakkına tecavüz edildiğini ve haksız rekabetin oluştuğuna işaret etti ve Ferrero’nun Şölen’e karşı açtığı davanın kabulüne karar verdi.

TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Mahkeme, söz konusu ürüne ait ambalajların toplatılmasına, kararın kesinleşmesi ile birlikte imhasına karar verdi. Mahkeme dava masraflarını da Şölen Gıda’nın ödemesine hükmetti. Bu karar Şölen Gıda avukatları tarafından temyiz edildi. Yargıtay temyiz talebini geri çevirdi. Son olarak karar düzeltme başvurusunda bulunuldu. Bu kez de sonuç değişmeyerek karar geçtiğimiz Aralık ayında kesinleşti. Kararın kesinleşmesi ile birlikte Ferrero tarafı bu kez de geçtiğimiz günlerde Şölen’e karşı tazminat davası açtı.