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TÜRK DIŞİŞLERİ’NDEN IKBY’YE BAYRAK UYARISI

Türk Dışişleri’nden IKBY’ye bayrak uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Kerkük'te kamu binalarına asılan IKBY bayrakları için Barzani'yi uyardı.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Irak’ın Kerkük kentinde kamu binalarına resmi günlerde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının Irak bayrağıyla birlikte göndere çekilmesi için yapılan başvuruya ilişkin, “Süreç işletilmeden Kerkük’ün statüsüyle ilgili olarak yapılacak tek taraflı tasarrufların Irak’taki uzlaşı ve istikrar çabalarına zarar vermesi tehlikesi bulunmaktadır. Bu tür girişimlerin Irak’ın sosyal, kültürel ve ekonomik zenginliğinin vücut bulduğu Kerkük’ün çok kültürlü kimliğini de aşındırma riski bulunmaktadır” dedi.

Büyükelçi Müftüoğlu, Kerkük Valiliği’nin, resmi günlerde vilayetin tüm resmi dairelerinde IKBY bayrağının Irak bayrağıyla birlikte göndere çekilmesi için Kerkük Vilayet Meclisi nezdinde yaptığı başvuru hakkındaki bir soruya verdiği cevapta, bu başvurunun yadırgandığını belirtti ve Irak anayasasının Irak’taki tartışmalı iç idari sınırlarla ilgili olarak izlenmesi gereken süreci tespit ettiğini vurguladı.

 

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