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TÜRK DÜŞMANLIĞI SOKAKLARA TAŞTI !

Türk düşmanlığı sokaklara taştı !

Almanya'da yapılan araştırmalarda Almanların üçte ikisinin Türkiye ile müzakerelerin durdurulmasını istiyor.

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Almanya'da yapılan kamuoyu araştırmalarına göre Almanların üçte ikisi Türkiye ile üyelik müzakerelerinin durdurulmasını, beşte dördü de Alman askerlerinin Türkiye'den çekilmesini istiyor.

Deutsche Welle Türkçe'de Almanya'da Bild gazetesinin Insa adlı kamuoyu araştırma şirketine yaptırdığı ankete yer verildi. Ankete göre Almanların üçte ikisi, Alman hükümetinin AB ile üyelik müzakerelerini durdurmasından yana görüş bildirdi. Kendisine soru yöneltilen Almanların yüzde 64'ü müzakerelerin kesilmesini desteklerken yaklaşık yüzde 12'lik bir oran aksi görüşte. Geriye kalan yüzde 24'lük kesim de fikri olmadığını dile getirdi.

Araştırma sonuçlarında ankete katılanların yüzde 59'unun göçmen kökenli olduğuna da işaret edildi.

''TÜRKİYE'DEKİ ALMAN ASKERLERİ ÇEKİLSİN''

Die Welt gazetesinin yaptırdığı ankette de DEAŞ ile mücadele amaçlı Türkiye'de konuşlu olan Alman askerleri ile ilgili sorular yöneltildi. Civey adlı kamuoyu araştırma şirketinin yaptığı ankete göre her 5 Alman'dan biri Alman askerlerinin Türkiye'den çekilmesini istiyor.

Çekilmeyi destekleyenler de çözüm konusunda iki ayrı gruba ayrılıyor. Buna göre çekilmeyi isteyenlerin yüzde 40'ı Alman askerlerinin başka bir ülkeye konuşlandırılmasını, yüzde 38'i de Almanya'ya geri dönmelerini öneriyor. Ankete katılanların yüzde 14'ü ise Alman askerlerinin Türkiye'de kalmaya devam etmesi yönünde görüş bildirdi.

Konya ve İncirlik'teki hava üslerinde yaklaşık 270 Alman askeri DEAŞ'la mücadele çerçevesinde görev yapmaya devam ediyor.

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