Türk elçiliğine saldırı

Güvenlik kamerası kayıtlarında, dün sabaha karşı yapılan saldırıyı yüzü maskeli 2 kişinin gerçekleştirdiğinin tespit edildiği belirtildi. İsveç polisi olayla ilgili soruşturma başlattı. Terör örgütü PKK yandaşı 8 kişi, üç ay önce de büyükelçiliğe boya şişeleri ve taşlarla saldırı düzenlemişti.