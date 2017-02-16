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TÜRK ELÇİLİĞİNE SALDIRI

Türk elçiliğine saldırı

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği'nin dış duvarlarına ve avlusuna boya şişeleri atıldı.

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Güvenlik kamerası kayıtlarında, dün sabaha karşı yapılan saldırıyı yüzü maskeli 2 kişinin gerçekleştirdiğinin tespit edildiği belirtildi. İsveç polisi olayla ilgili soruşturma başlattı. Terör örgütü PKK yandaşı 8 kişi, üç ay önce de büyükelçiliğe boya şişeleri ve taşlarla saldırı düzenlemişti.

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