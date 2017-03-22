Türk erkekleri bile bile dolandırılıyor

Vatandaşları dolandırıcılara karşı uyaran Moneygram Türkiye Genel Müdürü Erol Tuna, “Son dönem en çok başvurulan dolandırıcılık türü romantik dolandırıcılık. Bulgaristan, Romanya üzerinden arayan kadınların yalanına alet olan Türk erkekleri, bile bile para kaptırıyor” dedi.

Milliyet gazetesinden Kadife Şahin'in haberine göre hızlı para transferlerinde polisin müdahil olduğu olaylarda en çok romantik dolandırıcılığın olduğu ortaya çıktı. Hızlı para transferi gerçekleştiren Moneygram’ın Türkiye ofisinin Genel Müdürü Erol Tuna, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyararak tanımadıkları kişilere asla para göndermemeleri gerektiğini söyledi.

Erol Tuna, “Ağırlıklı olarak Bulgaristan ve Romanya gibi ülkeler üzerinden arayan kadınlar özellikle yaşlı erkekleri kandırıyorlar” dedi.

Vatandaşların birlikte olma ve evlenme vaadiyle telefonla kendilerine ulaşan bu kişilere inanarak verilen hesaplara para gönderdiklerini ifade eden Tuna, şu ilginç örneği verdi: “Gönderim noktalarımızdan bir bankanın şubesine giden yaşlı bir vatandaşımız banka çalışanının uyarmasına karşın ikna edilemedi. Yaşlı kişi, “Paramı istediğim kişiye göndermiyorlar” diye yanında polisle banka şubesine giderek, gönderdi.”

"Limanda ucuz oto bekle!"

“Bir başka vatandaşımız da hiç tanımadığı bir kişinin hesabına ‘Türkiye’ye gelsin’ diye para gönderiyor. Görüştüğü kadın Türkiye’de harcayacağı ek para da istiyor. Bu parayı da gönderiyor. Daha sonra da ‘Geldim, havaalanındayım. Polis ayak bastı parası istiyor. Onu da gönder. Yoksa gelemeyeceğim’ diyor. Vatandaşımız bu parayı da gönderiyor. Daha sonra bekliyor. Ne gelen var, ne giden” diyerek başka bir ‘romantik’ dolandırıcılık vakası aktaran Tuna, internet dolandırıcılığı vakalarını ise şu sözlerle aktardı:

“Ucuz fiyata Otomobil almak için internet üzerinden para gönderen bir kişi İngiltere üzerinden dolandırıldı. Ucuz otoyu kaçırmak istemeyen vatandaşımız, parayı internetten istenilen hesaba gönderdikten sonra Çeşme Liman’da arabanın kendisine teslim edilmesini bekledi. Ancak böyle bir teslimat gerçekleşmedi.”