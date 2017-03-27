Türk gazetesine getirilen yasağın ardında da FETÖ çıktı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İngilizce yayın yapan Daily Sabah gazetesinin Avrupa Parlamentosu'nda (AP) dağıtımının durdurulmasına ilişkin olarak "Daily Sabah'ın yasaklanmasının ardında mutlaka FETÖ vardır. Çünkü Daily Sabah onların maskesini düşürüyor. Farklı bir görüşün dile getirilmesine tahammül edemeyen bir AP Başkanı var" dedi. "FETÖ ve PKK terör örgütlerinin telkinleriyle hareket ediyorlar. Sonra hep beraber Türkiye aleyhinde faaliyet gösteriyorlar" diyerek AP'ye tepki göteren Bozdağ, "FETÖ bazı siyasetçilere para vererek Türkiye'yi suçlamalarını sağlıyorlar" görüşünü savundu.

Bozdağ, vatandaşlıktan çıkarılma yasasıyla ilgili olarak "​Şu anda Türkiye'de bunların büyük bir kısmıyla ilgili adli soruşturma var. Vatandaşlıktan çıkarılmasıyla ilgili kanun çıkarıldı. Bu konuda süreç ilerliyor" diye konuştu.