Türk girişimci Apple'ın belini kırdı

ABD'li teknoloji devi Apple, çok sayıda ürünü ile dünya pazarında lider konumda. Yıllık cirosu ve şirket değerleri göz önünde bulundurulduğunda küresel teknoloji piyasasında büyük söz sahibi olan firma, her yıl patent kavgası yüzünden çetin bir kavgaya tutuşuyor. Ekonomik ve piyasa gücünü elinde bulunduran firmayı ise bir Türk girişimci zor duruma sokmuş durumda.

Türk girişimcinin aldığı isim hakkı, Apple'ın giyilebilir teknolojilerinden olan Apple Watch saatleri ile ilgili. Saati piyasaya sürüp oldukça iyi bir satış başarısı yakalayan firma, ürünlerinin simgesi olmuş “i”(Watch) isim hakkını alamıyor. Firma, isim hakkı yüzünden ünlü saat üretici firma Swatch ile karşı karşıya gelmişti. Büyük mücadeleler vererek isim hakkını almaya çalışan Apple'ın belini ise bir Türk girişimci kırdı.



2013 yılında Türk Patent Enstitüsü'ne akıllı saatlerine iWatch isim hakkını almak için başvuran Apple, benzer bir markanın tescilinin mevcut oldu bilgisi ile şoka uğradı. Söz koşunu benzer markayı ise Türk bir girişimci olan Ahmet İhsan Aktuna tescilleterek kullanıyordu. Uyanık Türk girişimci 2008 yılında Matriks Ram Dış Ticaret şirketi ile iWatch ismini tescilletti. Apple'a neredeyse açık kapı bırakmayan girişimci 2009 yılında ise i_watch ismini Arıkan İthalat Saat Sanayi ve Dış Ticaret şirketi ile tescilletti. Sonrasında ise kapattığı Matriks Ram Dış Ticaret şirketi ile tescillettiği iWatch isim hakkını kendi üzerine geçirdi.



Bu sebepten dolayı Apple, adeta simgesi haline gelmiş marka isimlerinden birini Türk girişimcinin yaptığı uyanık bir hamle yüzünden kullanamıyor. Apple'ı isim hakkı yüzünden zor durumda bırakan Türk girişimci Aktuna ile Apple'ın Türkiye'deki avukatları kısa bir süre önce temasa geçti. İsim hakkını satın almak isteyen Apple yetkilileri ile rakam konuşmadığını ifade eden Aktuna, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı;

“Benim daha önce ortak olduğum bir şirket vardı daha sonra bu şirketi kapattık. Şirketi kapatınca markayı üzerime aldım. Apple, bu marka bende olduğu sürece 'iwatch' ismi ile Türkiye'de ürün satamaz. Ki, Apple CEO'su Tim Cook'un bir süre önce yapığı bir açıklama vardı. Bu saatlerin üç boyutlusunu önümüzdeki süreçte piyasaya süreceklerini açıkladı. Dediğim gibi, marka, hem üretim hem satış hakkı ile bende. Benim kafamda geçen rakam ise 5 milyon dolar.”