Türk hacker timi Hollanda için harekete geçti

Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Kaya'ya engel çıkaran Hollanda'dan Türkiye'nin intikamını "Aslan Neferler Tim" adlı hacker grubu aldı.

Hollanda'dan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya karşı yapılan engellemelerin tepkisi olarak "Aslan Neferler Tim" adlı Hacker grubu Rotterdam Havayollarının sitesini hackledi.

'Rotterdam'dan da kimse kalkamasın'

Hacker grubu, açıklamasında, "Madem bakanımız inemedi, Rotterdam'dan da kimse kalkamasın diye vurduk, tüm sistem çöktü. Artık Database hatası veriyor sunucuları, Rotterdam Havayollarına ulaşılamıyor" ifadelerini kullandı.

HOLLANDA DEVLET SİTELERİNDE 'ÖLÜRÜM TÜRKİYEM' ŞARKISI



Hollanda’nın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve Türk vatandaşlara yönelik tavrına tepki gösteren Türk hackerler, onlarca devlet sitelerine saldırı yaparak 10 binden fazla kişinin kimlik bilgilerine ulaştı.



Hollanda’nın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’ya ve Türk gurbetçilere yönelik tavrı ve sert tutumu tepkilere neden oldu. Yaşanan diplomatik krizin ardından bu durum Türk hackerleri kızdırdı. Krizin yaşandığı saatlerde Hollanda devlet sitelerini hedef alan hackerler, sitelere ağır saldırı altına aldı. Saldırı sonrasında bazı siteler saatlerce erişime kapatıldı. Ayrıca Government.nl isimli hükümet sitesinden de binlerce data çekilerek bilgileri yayımlandı.



Devlet sitelerinde Ölürüm Türkiye çalıyor



Yine hackerler, saldırı yaptıkları devlet sitelerine de Mustafa Yıldızdoğan’ın ‘Ölürüm Türkiyem’ şarkısını yerleştirilerek, ziyaretçilere bu şarkıyı dinlettirdi. Türk Hack Team yöneticileri, 10 binden fazla Hollandalı kişinin de kimlik bilgilerinin ele geçirildiğini ifade ederek, saldırıların artarak yoğun bir şekilde devam edeceğini bildirdi.