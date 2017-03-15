Türk Hacker'lar o hesapları bir bir ele geçirdi

Aralarında birçok uluslararası örgüt ile yabancı yayın organı ve Alman futbol kulübü Borussia Dortmund'un da bulunduğu çok sayıda kuruluşun Twitter hesabı, Türk hacker'lar tarafından ele geçirildi.

Dün geceden bu yana hack'lenen kuruluşlar arasında şunlar bulunuyor:

- UNICEF ABD

- Uluslararası Af Örgütü

- Alman gazetesi Die Welt

- BBC Kuzey Amerika

- Forbes

- Reuters'ın Japonya servisi

- Russia Today'in İspanyolca servisi

- ABD'deki Duke Üniversitesi

- Borussia Dortmund

Almanya ve Hollanda ile yaşanan siyasi krizin ardından Türk hackerler tarafından hack'lenen hesaplar arasında Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'un Twitter hesabı da var. Hesaptan "#NaziAlmanya #NaziHollanda Bu size ufak bir Osmanlı tokadı. 16 Nisan'da görüşmek üzere. Ne mi yazdım, Türkçe öğren" mesajı paylaşıldı. Mesajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Davos'taki görüntüleri de paylaşıldı.