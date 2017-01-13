TÜRK İHA'SI ANKA-S BU SENE GÖREVE BAŞLIYOR

Türk İHA'sı ANKA-S bu sene göreve başlıyor

Türkiye'nin yerli insansız hava aracı ANKA'nın uzun süren geliştirme serüveninde sona gelindi. ANKA-S Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmek için gün sayıyor.

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Türk savunma sanayi, son yıllarda gerçekleştirdiği ataklarla birçok alanda başarılı projeler gerçekleştirmeyi başardı. Devlet kurumlarının milli çalışmaları ve bunlarla birlikte özel sektörün de devreye girmesi savunma sanayinde yerlileştirme çalışmalarına hız kazandırdı. Bu alanda altın çağını yaşayan ülkemiz, hem güvenlik açısından olumlu etki oluşturuyor, hem de ekonomik anlamda dışa bağımlılığını azaltıyor.

Özellikle son 10 yıllık dönemde savunma sanayi ürünlerini geliştirme ve modernizasyon konusunda ciddi mesafe kaydedildi. Bundan sonraki aşamada ise sektörün yurt içi projelerde kazandığı deneyimi geliştirerek ihracata katkı sağlaması amaçlanıyor.

Sizler için her hafta bir milli projeyi ele alıyoruz. Bu hafta Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın (Hv.K.K.lığı) ihtiyacını teminen, 25 Ekim 2013 tarihinde Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş arasında imzalanan ANKA-S projesini inceleyeceğiz.

2017'de envanterde

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekat ve anlık istihbarat kabiliyetini arttıracak olan Anka-S'in, 2017 yılında envantere gireceğini açıkladı.

Sözleşme kapsamında, 10 adet İHA ve ilgili yer sistemlerinin 2017 yılında başlayacak teslimatlarının 2018 yılında tamamlanması planlanıyor, buna bağlı olarak halihazırda kalifikasyon süreci devam ediyor.

 18 saat görev yapabilecek

23 bin fit irtifada 18 saat görev yapabilecek olan ANKA-S İHA sistemi halihazırda sahip olduğu kabiliyetlere ilave olarak, uydu üzerinden kontrol, telsiz rölesi, kriptolu veri linki, milli uçuş kontrol bilgisayarı ve yüksek çözünürlüklü milli tasarım EO/IR kamera özelliklerini içerecek.
Özellikle uydudan kontrol yeteneği ile görev menzili binlerce kilometreye ulaşacak olan ANKA-S İHA sistemi ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerine stratejik anlamda önemli bir katma değer ve yetenek sağlanmış olacak.
 

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