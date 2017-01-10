TÜRK İŞ ADAMI BAKIN NEDEN ÖLDÜRÜLMÜŞ

Türk iş adamı bakın neden öldürülmüş

Almanya'da kaçırılan daha sonra ölü buluna Samsunlu iş adamı İsmail Torun bakın neden öldürülmüş...

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Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletinde geçtiğimiz hafta Salı günü kaçırılan ve Cuma günü ölü olarak bulunan Samsunlu iş adamı İsmail Torun'un (49) para için öldürüldüğü açıklandı.

Frankenthal Başsavcısı Hubert Ströber, yaptığı basın açıklamasında kaçırılma ve öldürmenin politik bir yanı olmadığını vurguladı.  
 
Çete'nin ilk vukuatı değil
 
Merhum iş adamı İsmail Torun'u öldüren katil zanlılarından 49 ve 37 yaşındaki iki erkek ile 42 yaşındaki bir kadının tutuklandığına da dikkat çekilen açıklamada cinayeti işleyen zanlıların 26 Kasım 2016 tarihinde aynı şekilde katledilen 64 yaşındaki bir İtalyan iş adamının öldürülmesinden de sorumlu oldukları şüphesi bulunduğu kaydedildi.
 
Her iki cinayet olayında kurbanlara ait otomobillerin Mannheim'da bir sanayi bölgesinde bulunduğuna da dikkat çekildi.
 
Yardımsever iş adamıydı
 
200 işçisi bulunan Torun Group GmbH Şirketinin sahibi İsmail Torun, 6 Ocak 2017 Cuma günü 09.55'te Ludwigshafen yakınlarındaki Bad Dürkheim kasabasında ormanlık bir alanda ölü olarak bulunmuştu. Planlı olarak yapılan kaçırılma işlemi sonrası fidye istemek yerine iş adamı İsmail Torun'un arkadaşlarından para talep etmesi sağlanmış ve daha sonra toplanan paranın teslim alınmasının ardından iş adamı hunharca katledilmişti. 4 çocuk babası İsmail Torun, çevresinde sosyal ve yardımsever sevilen bir iş adamıydı.

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