Türk iş adamı Trump'ı davet etti

Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, ABD Miami’de Cumhuriyetçi Parti’nin bir organizasyonunda, ABD Başkanı Donald Trump’la bir araya geldi.

Organizasyona ABD’li iş ortakları tarafından davet edildiğini ifade eden Emrullah Turanlı, “İş ortaklarım Cumhuriyetçi Parti’nin destekçileri arasında. Bu yüzden düzenlenen organizasyona bizi de çağırdılar.

Miami Palm Beach’te düzenlenen yemeğe Donald Trump dışında, partinin üst yönetimi, senatörler ve valiler de katıldı” dedi. ABD Başkanı Donald Trump ile tanışıklığının 15 yıl öncesine uzandığına değinen Emrullah Turanlı, “O zaman Türkiye’de bir projenin geliştirilmesi için görüşmüştük. Başkan olduktan sonra Donald Trump’ın yemin törenine de davet edilmiştim. Orada kendisine hayırlı olsun dileklerimi iletmiş, başarı dilemiştim. Şimdi ise kendisini Türkiye’ye davet ettim. İkinci kez tebrik etme fırsatı buldum.

Türk halkı ile ABD halkının dost olduğunu, ülkemizde onları ağırlamaktan memnuniyet duyacağımızı söyledim. Ülkemizin coğrafyasını, misafirperverliğini kendilerine göstermek istediğimizi söyledim. ABD’lilerin Türkiye’ye daha çok gelmesi gerektiğini belirttim. Büyük memnuniyet duydu. Çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

İŞADAMLARINA DAVET

Gecede Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komitesi Başkanı Ronna Romney McDaniel ile de sohbet etmek imkânı bulduğunu anlatan Emrullah Turanlı sözlerini şöyle sürdürdü: “Kendisi çok samimi ve dost bir insan. Ona da Türkiye ve Türk halkı ile ilgili çok güzel bilgiler verdim. Kendisini ve ailesini Türkiye’de ağırlamak istediğimizi ilettim. O da Türkiye’ye fırsat bulunca geleceğini, İstanbul’u ve Türkleri çok sevdiğini anlattı.” Florida Valisi ile yaptığı görüşmede de benzer konuşmaların yaşandığını kaydeden Turanlı, ABD’li işadamlarını da Türkiye’ye yatırıma davet ettiğini söyledi.