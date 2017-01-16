Türk kargo uçağı düştü: 32 ölü

ACT Havayolları'na ait Boeing 747-400F tipi Türk kargo uçağı, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek yakınlarında düştü. Kırgız Havacılık Otoritesi uçakta bulunan dört kişinin hayatını kaybettiğini bildirirken, en çok can kaybı binalarda oldu. AFP haber ajansı, kazada 32 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bişkek’e iniş sırasında radardan kaybolan Türk ACT Havayolları’na ait TC-MCL tescilli Boeing 747-400 tipi kargo uçağının düştüğü açıklandı. Kırgız Havacılık Otoritesi’nin verdiği bilgiye uçak yaklaşma sırasında Türkiye saati ile 04.45’te düştü.

Hong Kong’dan kalkan kargo uçağında bulunan ikisi pilot, ikisi de yükleme uzmanı (load master) hayatını kaybetti.

Kırgız makamlarından alınan ilk bilgide, uçakta bulunan dört mürettebatın yanı sıra binalardaki dokuz yetişkin ile altı çocuğun hayatını kaybettiği öğrenilmişti. Ancak can kaybı her geçen dakika yükseliyor.

Reuters'a konuşan Kırgız yetkililer, kaza gerçekleştiği sırada bölgede yoğun sis olduğunu ve olayda 15 binanın hasar gördüğünü belirtti.

Uçağın, Manas havalimanından İstanbul'a hareket etmesi planlanıyordu.

2003 MODEL

Düşen uçak, 2003 yılında Boeing tarafından imal edilmişti. 124 ton kargo kapasiteli uçak, 5 bin 230 kilometre menzilli. Saatte en fazla 922 kilometre hıza çıkabilen Boeing 747-400F’te iki pilot görev yapıyor.