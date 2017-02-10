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TÜRK KARGO UÇAĞINA 38 MİLYON DOLAR ÖDEYECEK

Türk kargo uçağına 38 milyon dolar ödeyecek

Kazakistan'da düşen Türk kargo uçağını sigorta eden Kazak sigorta şirketi 38 milyon dolar hasar bedeli ödeyecek.

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Kazakistan'da 16 Ocak tarihinde düşen Türk Kargo uçağını sigorta eden Kazak sigorta şirketi, 38 milyon dolar hasar bedelini ödemeyi kabul etti.

Hong Kong'tan İstanbul'la kargo taşımacılığı yapan Boing 747 tip Türk kargo uşağı, 16 Ocak'ta 07.40 sıralarında yoğun sis sebebi ile havaalanına yakın bir yerleşim bölgesine düşmüş ve 37 Kırgız vatandaşı ve uçakta görevli 3 personel hayatını kaybetmişti.

Belirtilen seferi ve uçağı sigorta eden Kazak Sigorta Şirketi Avrasyo, ilk dilim olarak 38 milyon dolar vereceğini belirtti. Bu üçüncü kişilerin hasarlarına yönelik ödeme olacak.

İHA
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