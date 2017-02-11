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TÜRK KIZI TALYA’YA, BM GENEL KURULU’NDA ALKIŞ YAĞMURU

Türk kızı Talya’ya, BM Genel Kurulu’nda alkış yağmuru

11 yaşındaki minik Talya New York’ta BM Genel Merkezi’nde, yaptığı konuşmada alkış yağmuruna tutuldu.

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Önümüzdeki Haziran ayında 11 yaşına basacak olan Türk kızı Talya Özdemir, New York’ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi’nde, ‘Cinsiyet, Bilim ve Sürdürülebilir Kalkınma’ başlıklı yüksek düzeyli panelde yaptığı konuşmada alkış yağmuruna tutuldu.

Talya Özdemir yaptığı açıklamada konuşurken çok heyecanlandığını ama Genel Kurul'da konuşmuş olmaktan çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi. Gelecekte bilim insanı olmak istediğini dile getiren Özdemir, "Kadınların ve kızların daha çok bilimin içinde olması gerektiğini anlattım. Daha fazla kadının bilim insanı olması, daha çok hakları olması ve ayrım yapılmaması gerektiğini anlattım. Çünkü bence kadınlara ve erkeklere eşit haklar verilmiyor" dedi. Kadınların da bilimde erkekler kadar iyi olduğuna inandığını belirten Talya Özdemir, "Ülkemi Birleşmiş Milletler Genel Kurul'unda temsil ettiğim için çok mutluyum. Özellikle bir kız çocuğu olarak kendi ülkemi ve kendi ülkemdeki kız çocuklarını temsil etmek gurur verici" diye konuştu. Talya'nın anne ve babası da kızlarının küçük yaşına karşın eşitlik, toplumsal adalet, barış, bilim, çevre konularındaki duyarlı girişimlerine her zaman destek vereceklerini söyledi. Genel Kurul'daki panelde, BM Genel Kurul Başkanı Peter Thomson, Princess Dr. Nisreen El-Hashemite, BM Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Kadın Birimi Direktör Yardımcsı Lakshmi Puri de konuşmacılar arasında yer aldı.

DHA
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