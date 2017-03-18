  • Okulda büyük rezalet! Kız öğrencilere çıplak arama
  • Trabzonspor, Galatasaray'a acımadı !
  • Alman istihbaratından inanılmaz FETÖ açıklaması
  • Meral Akşener'in toplantısında kavga çıktı!
  • Erdoğan ''Gazi'' mi olacak ?

TÜRK KIZILAYINDAN ERBİL'E İNSANİ YARDIM

Türk Kızılayından Erbil'e insani yardım

Türk Kızılayı, Irak'ın Musul kentini DEAŞ'tan kurtarma operasyonu sırasında eşini kaybedenlere gıda, giysi ve uyku tulumu yardımında bulundu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Türk Kızılayı Irak İnsani Yardım Delegasyonu Başkanı Serdar Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Musul'u kurtarma operasyonunda eşini kaybeden kadın ve erkekleri tespit ederek yardımda bulunduk. Bu çerçevede 2 ton pirinç ve makarnanın yanı sıra 100 gıda kolisi ve uyku tulumu dağıtımını yaptık." ifadelerini kullandı.

Irak'ta terör olaylarının başlamasından sonra Türk Kızılayının son 3 yıl içerisinde yardıma muhtaç 160 binden fazla aileye el uzattığını belirten Yılmaz, "Türk Kızılayı, Irak'a yönelik insani faaliyetler kapsamında bölgeye 263 tır insani yardım gönderdi. Bu yardımların içerisinde çadır, battaniye, giyim, gıda ve hijyen malzemeleri yer alıyor." dedi.

Serdar Yılmaz ayrıca, Musul'dan kaçıp güvenli bölgelerdeki sığınmacı kamplarında yaşam mücadelesi veren aileler için Türk Kızılayı tarafından inşa edilen fırında her gün yaklaşık 5 bin ekmeğin çıkarıldığını ifade etti.

Türk Kızılayının Irak'ta insani faaliyetlere devam ettiğini dile getiren Yılmaz, ülke genelinde 28 bölgede 51 noktaya yardımların ulaştırıldığını söyledi.

AA
379
-
TSK'nın yerli füzesi OMTAS bu yıl teslim edilecekTSK'nın yerli füzesi OMTAS bu yıl teslim edilecek
Trump-Merkel arasında tokalaşma kriziTrump-Merkel arasında tokalaşma krizi
Karlov suikastinden tam 2,5 saat sonraKarlov suikastinden tam 2,5 saat sonra
Çanakkale 1915 Japonları tahttan indirecekÇanakkale 1915 Japonları tahttan indirecek
Kabe’de evlilik teklif ettiKabe’de evlilik teklif etti
Bahçeli ilk mitinginde ortalığı salladıBahçeli ilk mitinginde ortalığı salladı
Ali Ağaoğlu: ''Damada müebbeti kitledik''Ali Ağaoğlu: ''Damada müebbeti kitledik''
Belediye Başkanı polis tarafından aranınca...Belediye Başkanı polis tarafından aranınca...
İzmir'de ortaokulda çıplak arama skandalıİzmir'de ortaokulda çıplak arama skandalı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS