Türk Markası New York sokaklarında: HairWiki

Ülkemizde bu alanda hizmet veren klinik ve hastaneler en ileri teknolojileri ve metotları kullanıyor. Uygulama sayısının fazla olmasıyla birlikte uzman eller daha fazla tecrübe kazanıyor; kazanılan tecrübeyle saç ekimi sonuçları daha doğal ve başarılı oluyor. Yabancılar ise hem sonuçlardan hem de diğer ülkelere kıyasla uygun olan fiyatlardan memnun.

Artık Amerika sokaklarında Türk kliniklerini ve markalarını görmek de mümkün. New York, Amerika Birleşik Devletleri’nin en kalabalık şehri ve dünyanın en önemli ticaret ve finans merkezlerinden biri. Bir Türk markası olan Hairwiki.com, eyaletin en uğrak meydanlarından biri olan Times Square’de dev bir ekran üzerinde Türkiye’nin ve saç ekimi tedavilerinin tanıtımını yapıyor.

Türkiye’nin saç ekimi tedavilerinde tercih edilmesini sağlayan en önemli unsurları Hairwiki yetkililerine sorduk:

Maliyetlerdeki Farklılıklar

Fiyatların farklılaşması, sağlık amacıyla yurt dışına çıkan kişilerin çıkış amaçları arasında en önemli sebeplerden biri. Saç ekimi tedavisi için ülkemizi tercih eden yabancılar, kendi ülkelerinde sadece saç ekimi tedavisi için planlayacakları bütçe ile, ülkemizde hem tedavi oluyor, hem de tatil yapıyor.

Hizmet Kalitesi

Saç ekimi hizmeti veren hastaneler ve klinikler, verdikleri hizmetin kalitesine odaklandığı gibi, havalimanı transferleri ve konaklama gibi müşteri memnuniyeti artıracak ilave değerler de yaratıyor.

Bekleme Süreleri

Diğer birçok ülkedeki uzun bekleme süreleri, hastaların tedavi için ülkemizi tercih etmelerini sağlıyor.

Turizm

İstanbul iki kıtayı birleştiren bir şehir ve tarihte dünyanın en büyük imparatorluklarına ev sahipliği yapan bir coğrafya. Bu metropolde gezilecek, görülecek birçok mekan, müze ve yer var.