Türk savaş uçakları Kandil'i vurdu

Türk savaş jetleri Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 11 bölgeyi ateş altına aldı.

TSK tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

06 Ocak 2017 tarihinde 18.58-19.55 saatleri arasında Irak kuzeyi Kandil bölgesine, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş, bölgede tespit edilen 11 hedef (Teröristlerin içinde bulunduğu sığınak ve barınak) ateş altına alınarak imha edilmiştir.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir.