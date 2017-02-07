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TÜRK SAVAŞ UÇAKLARI PKK HEDEFLERİNİ BOMBALADI

Türk savaş uçakları PKK hedeflerini bombaladı

TSK, Irak kuzeyinde PKK'ya ait 5 hedefin imha edildiğini açıkladı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Sinath-Haftanin ve Hakurk bölgelerine icra edilen hava harekatı sonucunda bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından karargah ve erzak deposu olarak kullanıldığı tespit edilen 5 hedefin imha edildiğini açıkladı.

TSK, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla, 6 Şubat 2017 tarihinde 18.45-19.30 saatleri arasında Irak Kuzeyi/Sinath-Haftanin ve Hakurk bölgelerine hava harekatı icra edildiğini bildirdi. İcra edilen hava harekatı sonucunda, bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından karargah ve erzak deposu olarak kullanıldığı tespit edilen 5 hedefin imha edildiği kaydedildi. Açıklamada, görevlerini başarıyla tamamlayan uçakların üslerine emniyetle döndükleri belirtildi.

İHA
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