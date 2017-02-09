Türk Telekom’dan büyük kur zararı

Yılın ilk dokuz aylık döneminde 664 milyon lira net kâr elde eden şirket, son çeyrekteki yüksek zararın ardından 2016 yılını ise 724 milyon lira zararla tamamlamış oldu. Türk Telekom 2015 yılının son çeyreğinde 1.04 milyar lira, 2015 yılı tamamında ise 907 milyon lira net kâr elde etmişti.

Dolar ve Euro cinsi yüksek borcu bulunan Türk Telekom'dan yapılan açıklamada, 2016 yılında Türk lirasının dolar ve euro karşısındaki değer kaybı sebebiyle gerçekleşen kur zararının, bilançodaki zararda etkili olduğu belirtildi. Buna göre şirket 3.02 milyar lira net finansal gider kaydetti.

GELİRLER YÜZDE 11 ARTTI

Şirketin KAP'ta yer alan finansal sonuçlarına göre, 2016 yılı gelirleri yüzde 11 artışla 16.1 milyar lira olurken, son çeyrek özelinde ise yüzde 10 artışla 4.25 milyar lira olarak gerçekleşti. Diğer yandan Türk Telekom, KAP'a bildirdiği 2017 beklentilerine göre ise, bu yıl inşaat geliri düzeltmesi hariç konsolide gelirlerinin 2016'ya göre yüzde 8-9 seviyelerinde artmasını öngörüyor.

Şirket 2017'de konsolide FAVÖK tutarının 5.8– 6 milyar TL seviyelerinde gerçekleşmesini, konsolide yatırım harcamalarının ise yaklaşık 3 milyar TL olmasını öngörüyor.

Reuters