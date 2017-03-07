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TÜRK YOLCUNUN BAGAJINDAN BAZUKA ÇIKTI !

Türk yolcunun bagajından bazuka çıktı !

Ukrayna'dan İstanbul'a uçmaya hazırlanan bir Türk yolcunun bagajından bazuka ve askeri radyo istasyon cihazı çıktı.

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Ukrayna’dan İstanbul’a uçmaya hazırlanan bir Türk yolcunun bagajından bazuka ve askeri radyo istasyon cihazı çıktı.

Ukrayna Devlet Gümrük Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, ismi açıklanmayan Türk yolcu, Zaporojye Uluslararası Havaalanı'nda gözaltına alındı.

Açıklamada, gümrük yetkililerinin Türk vatandaşının bagajını kontrol ederken bazuka ve askeri radyo istasyon cihazı buldukları kaydedildi.

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Ukrayna'da Türk yolcunun bagajından çıkan askeri radyo istasyon cihazı (Fotoğraf: Ukrayna Devlet Gümrük Servisi)

Görevliler, silah ve cihazla ilgili Türk yolcunun üzerinde herhangi bir belgenin bulunmadığına da işaret etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sputnik

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