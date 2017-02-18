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TÜRKAN ŞORAY, EVLİLİĞE ONAY VERDİ

Türkan Şoray, evliliğe onay verdi

Türkan Şoray ve Cihan Ünal'ın kızı Yağmur Ünal, 1.5 yıldır birlikte olduğu Mert Öcal'la nikah masasına oturma kararı aldı.

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Geçtiğimiz yıl İngiltere’nin başkenti Londra’ya taşınan Yağmur Ünal’ın (32), 1.5 yıldır birlikte olduğu, son olarak ‘Aşk Yeniden’ dizisinde oynayan Mert Öcal’la (34) hayatını birleştirmeye hazırlandığı iddia edildi. Ünal, evlilik düşüncelerini annesi Türkan Şoray ve babası Cihan Ünal’a iletip, onaylarını aldı. Sultan’ın, kızının zaman kaybetmeden nikah masasına oturmasını istediği öğrenildi. 

Düğün hazırlıklarına başlayan çift, bu mutlu haberi sadece yakın çevresine duyurdu. Nikahı Londra’da kıymayı düşünen ikilinin, tarih baktıkları ve kısa süre sonra evlenecekleri konuşuluyor. Annesi Şoray’ın 34 yıl sonra yönetmen koltuğuna oturduğu ‘Uzaklarda Arama’nın  yapımcılığını yapan ve oynayan Ünal, film gişe yapamayınca, annesi Etiler’deki villasını satmak zorunda kalmıştı. 

Milliyet
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