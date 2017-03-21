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TÜRKAN'IN KATİLİNE ÖMÜR BOYU HAPİS İSTENDİ

Türkan'ın katiline ömür boyu hapis istendi

Adana'da 28 yaşındaki Türkan Sarıkaya'nın öldürülmesiyle ilgili davada sona gelindi.

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Adana'da ayrıldığı kız arkadaşı 28 yaşındaki Türkan Sarıkaya'yı döverek öldürmekle suçlanan 30 yaşındaki Bünyamin Fikirdeşici'nin, yargılamasında sona gelindi. Duruşma savcısı, mütalaasında suçlamayı kabul etmeyen Fikirdeşici'nin kasten öldürme suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını ve indirim yapılmamasını istedi.

Sondaj şirketi bulunan Bünyamin Fikirdeşici, iddiaya göre 8 Şubat 2016'da otomobili ile bir mobilya şirketinde yönetici asistanı olarak çalışan Türkan Sarıkaya'yı alarak, kendine ait iş yerine götürdü. Akrabası Seren Gün akşam saatlerinde Sarıkaya'yı arayarak görüşmek istediğini söyledi. Genç kızın tedirgin ses tonu ve yanında Bünyamin Fikirdeşici'nin olduğunu söylemesi üzerine Seren Gün, ilerleyen saatlerde genç kızı tekrar aradı ancak ulaşamadı. Bunun üzerine Bünyamin'in kardeşi Utku Fikirdeşici'yi arayarak yardım istedi.

Utku Fikirdeşici, arkadaşı Ali Can Döner ile birlikte gittiği işyerinde baygın halde ve yüzünde darbe izi olan Türkan Sarıkaya'yı alıp ailesinin evine bıraktı. Hastaneye kaldırılan Türkan Sarıkaya, 7 gün sonra yaşamını yitirdi, Bünyamin Fikirdeşici tutuklandı. Otopsi raporuna göre kanında alkol çıkmayan Türkan Sarıkaya'nın ölümünün, başının arka tarafına aldığı darbe sonrası oluşan künt kafa travmasına bağlı beyin kanamasından kaynaklandığı saptandı.

'GAYET MUTLUYDUK'

Bünyamin Fikirdeşici, ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı Adana 6'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde suçlamayı kabul etmedi. Türkan Sarıkaya'nın ailevi sorunları olduğunu öne süren Fikirdeşici, savunmasında şunları söyledi:

"Olay günü beni arayıp görüşmek istediğini söyleyince Türkan'ı alarak işyerime getirdim. Alkol almak istediğini söyledi. Dolapta rakı vardı. Önce şişeden bir kaç yudum aldı. Daha sonra beraber alkol almaya başladık. Bir kaç defa telefonla görüştü. Başının ağrıdığını söyledikten sonra uyudu. Ben de yanına uzandım uyumaya başladım. Kanında neden alkole rastlanmadığını bilmiyorum. Daha sonra kardeşimin arkadaşı Ali Can geldi. Ben Türkan'ı çekyata yatırmak isterken kayıp başını çekyatın ahşap kısmına çarptı, burnu kanadı. Türkan'a ben hiç bir şekilde vurmadım, şiddet uygulamadım. İlişkimizde gayet mutluyduk."

YARGILAMADA SONA GELİNDİ

Duruşma savcısı, araştırılmasını istediği başka bir hususun kalmadığını belirterek mütalaasını verdi. Savcı, Fikirdeşici'nin, genç kızı cinsel eylemine karşılık bulamadığı için kapıldığı öfke sonucu darp ederek ölümüne neden olduğunu belirterek kasten öldürme suçundan ömür boyu hapis cezası ile cezalandırılmasını ve herhangi bir ceza indirimine gidilmemesini istedi. Savı ayrıca, Fikirdeşici'nin genç kızın tedavisini geciktirerek delilleri kararttığını da vurguladı.

Duruşma savcısının mütalaasını duyan Fikirdeşici, beraatini talep ederek, "Ben bir şey yapmadım. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Türkan Sarıkaya'nın annesi Birgül Uğurçalar gözyaşları arasında Fikirdeşici'nin en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyerek, "Ben kızımı kendi ellerimle ambulansa bindirdim. O hala içerde devletin ekmeğini yiyor. Benim çocuğumu öldürdü o da içerde ölsün" diye konuştu. Baba Ali Haydar Sarıkaya ise adalete güvendiğini söyledi.

Mahkeme heyeti, karar için duruşmayı erteledi.

DHA
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