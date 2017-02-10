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TURKCELL 2.300 PERSONEL ALACAK

Turkcell 2.300 personel alacak

16 bin çalışanı olan Turkcell, 2017 yılında 2.300 kişiyi daha kadrosuna dahil edecek.

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16 bin çalışanı olan Turkcell Grubu, 2017'de 250'si geleceğin lider adayı olmak üzere 2 bin 300 kişiye daha iş olanağı sağlayacağını açıkladı.

Turkcell Grubu, hayata geçirilen yeni yatırımlar ve artan insan kaynağı ihtiyacına yanıt vermek üzere 2017'de 250'si GNÇYTNK programında geleceğin lider adayı olmak üzere 2 bin 300 kişiyi daha istihdam etmeyi planladığını açıkladı. Şirket yaptığı yatırımların karşılığında artan iş hacmini karşılamak amacıyla çalışan sayısını yükseltmeyi hedefliyor.

Geçtiğimiz yıl 1 Nisan'da hizmete giren 4.5G'de gerek ihale bedeli gerekse altyapı yatırımı olarak Türkiye ekonomisine en güçlü katkıyı yaptığını belirten Turkcell, bu yatırımlar sayesinde İstanbul, Ankara ve İzmir'i dünyanın en hızlı mobil internetine sahip şehirleri arasına taşıdığını, kısa sürede yüzde 82'lik kapsama sağladığını bildirdi. Yalnızca Türkiye'nin değil dünyanın en hızlı ve kaliteli 4.5G hizmetlerinden birini sunduğunu kaydeden şirket, müşterilerinden üçte ikisi 4.5G'ye geçtiğini bildirerek, 4.5G kullanan müşterilerin ortalama aylık data kullanımı 5 GB'a ulaştığını açıkladı.

Yatırımlarının yüzde 95'ini data odaklı hedeflerle gerçekleştirdiğini söyleyen Turkcell, kurduğu altyapı üzerinde çalışacak ürün ve servis portföyüyle hizmet kalitesini yalnızca Türkiye'de değil dünyada da kullanıma açtığını, BiP ve fizy başta olmak üzere Turkcell TV+, Goller Cepte, lifebox, Merhaba Umut gibi ürün ve servislerin toplam indirilme sayısı 45 milyonun üzerine çıktığını belirtti.

Türkiye'nin Turkcell'i olarak yatırımlarını hız kesmeden sürdürdüklerini belirten Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Turkcell Grubu olarak entegre telekom hizmetleri pazarında liderlik vizyonuyla çalışıyoruz. Bu doğrultuda altyapımızı güçlendirecek yatırımlar yaparken, müşterilerimizin yeni ve gelişen ihtiyaçları doğrultusunda insan kaynağımızı da güçlendiriyoruz. Yaptığımız yatırımlarla Türkiye pazarındaki iddiamızı bölgeye taşıyoruz. 4.5G altyapısı ve bu omurga üzerinde yapılandırdığımız gelişmiş ürün ve servisler, sadece Turkcell'lilerin değil Türkiye'deki ve bölgedeki tüm operatör abonelerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Böylesine geniş bir skalaya yayılan hizmet portföyümüz ile en yüksek müşteri memnuniyetini sağlamak üzere görev yapan 16 bin çalışanımız bulunuyor. 2017'de aramıza katılacak 250'si geleceğin lider adayı olmak üzere 2 bin 300 yeni arkadaşımızla insan kaynağımızı daha da güçlendireceğiz. Daha yüksek müşteri memnuniyeti sağlamak, teknolojinin sadece tüketeni değil üreteni olmak, geleceğin liderlerini bugünden yetiştirmek gibi önceliklerimiz var. Başarımızı sürdürülebilir kılmak için en büyük değerimiz insan kaynağımız. Bu başarıyı desteklerken yeni iş alanlarıyla artan ihtiyacımızı karşılamak için güçleniyoruz. Türkiye'ye inanıyoruz ve ülkemiz için üretmeye devam ediyoruz, bu yaklaşım ve hassasiyetlerle Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz".

İHA
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