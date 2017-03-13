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TURKCELL’DEN ''LİRA'' HAMLESİ

Turkcell’den ''lira'' hamlesi

Turkcell, önemli tedarikçi firmalarından Huawei ile yerel para birimi üzerinden ilk satın alma anlaşmasını yaptı.

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Turkcell, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yatırımların TL ile yapılması yönündeki çağrısına karşılık, Huawei ile yerel para birimi üzerinden ilk satın alma anlaşmasını yaptığını duyurdu.

Şirket açıklamasına göre, Türkiye'de son dönemde ticarette ve yatırımda döviz yerine TL kullanımı trendine uygun olarak finansal politikalar geliştiren Turkcell, önemli tedarikçi firmalarından Huawei ile yerel para birimi üzerinden ilk satın alma anlaşmasını yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Aksu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yatırımların TL ile yapılması yönündeki çağrısı ve Başbakan Binali Yıldırım’ın kamu ihalelerinde teklifler ve ödemelerin TL üzerinden gerçekleştirileceğini ilan etmesinin ardından Turkcell'in bu konuda özel sektörde öncü olacağı sözünü verdiklerini hatırlattı.

Bu doğrultuda üzerilerine düşeni yapma konusunda istekliliklerini en başından beri belirttiklerini vurgulayan Aksu, "Yabancı para cinsinden olan yatırım harcamalarımızı, ürün ve hizmet alımlarımızı ve kira sözleşmelerimizi TL'ye çevirmeye yönelik çalışmalarımızı başlattığımızı daha önce duyurmuştuk. Bu kapsamda yurt dışı tedarikçilerimizle olan ekipman alımı işlemlerimizde de yerel para birimi veya TL ile işlem yapılması için girişimlerimizi hızlandırdık. Tüm bu söylediklerimizin bir karşılığı olarak ürün ve hizmet satın alımlarımızda çalışmakta olduğumuz iş ortağımız Huawei firması ile yerel para birimi cinsinden ilk ticari işlemimizi gerçekleştirmiş olmanın sevinci içerisindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Aksu, bu vesileyle gerek Türkiye'nin gelişimine katkı sağlamanın, gerekse de özel sektöre öncülük etmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) başta Çin Merkez Bankası'yla gerçekleştirdiği para takası anlaşmasının ve reel sektöre yön veren katkılarının, bu adımları daha kararlı olarak atmalarına olanak sağladığını ifade etti.

Döviz kurlarında meydana gelen değişmelerin yarattığı belirsizlikler karşısında, kur riskinin çeşitlendirilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Aksu, şunları kaydetti:

"Bizler yerel para birimi cinsinden ticaretin gerçekleştirilmesine önem veriyoruz. Bu tip girişimlerin tüm özel sektör genelinde kabul görmesi ve bizlerden sonra da uygulamaya geçilebilmesi durumunda ekonomimizin en büyük yapısal problemlerinden biri olan dolarizasyonun da kalıcı olarak aşılacağı kanaatini taşıyoruz."

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