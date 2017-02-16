Turkcell’in net kârında büyük düşüş

Turkcell’in KAP’a bildirdiği finansal sonuçlarına göre, 2016 hasılatı ise yüzde 10.4 artışla 14.1 milyar lira olarak gerçekleşti. Turkcell’den yapılan açıklamaya göre, 2016 yılı dördüncü çeyreğinde ise Grup’un UFRS’ye göre net karı 351 milyon TL’ye geriledi. Bu düşüş temel olarak, bu çeyrekte kaydedilen kur farkı gideri, Fintur’un olumsuz etkisi, kredilerden ve 4.5G borcundan kaynaklanan faiz giderlerindeki artış ve 4.5G lisansı sebebiyle amortisman giderlerindeki artıştan kaynaklandı.