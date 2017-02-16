  • FETÖ'nün teğmeni itiraf etti: ''Evet PKK'lıyım''
  • El Bab operasyonu bitti
  • Reina katliamcısının imam nikahlı eşi hamile çıktı
  • Kadın terörist bombayı böyle patlattı
  • ''İç savaş çıkar'' diyen AK Partilinin istifası istendi

TURKCELL’İN NET KÂRINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Turkcell’in net kârında büyük düşüş

Turkcell'in 2016 net kârı %27 düşüşle 1.51 milyar liraya indi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Turkcell’in KAP’a bildirdiği finansal sonuçlarına göre, 2016 hasılatı ise yüzde 10.4 artışla 14.1 milyar lira olarak gerçekleşti. Turkcell’den yapılan açıklamaya göre, 2016 yılı dördüncü çeyreğinde ise Grup’un UFRS’ye göre net karı 351 milyon TL’ye geriledi. Bu düşüş temel olarak, bu çeyrekte kaydedilen kur farkı gideri, Fintur’un olumsuz etkisi, kredilerden ve 4.5G borcundan kaynaklanan faiz giderlerindeki artış ve 4.5G lisansı sebebiyle amortisman giderlerindeki artıştan kaynaklandı.

306
-
Kasım ayı işsizlik oranları belli olduKasım ayı işsizlik oranları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ayıpCumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ayıp
Sinan Oğan'dan Ak Parti ile ilgili şok iddiaSinan Oğan'dan Ak Parti ile ilgili şok iddia
F-16 pilotundan akılalmaz oyunF-16 pilotundan akılalmaz oyun
Kılıçdaroğlu saldırıya uğrayan başörtülü kızı ziyaret ettiKılıçdaroğlu saldırıya uğrayan başörtülü kızı ziyaret etti
MHP'de anket krizi: Hemen açıkla !MHP'de anket krizi: Hemen açıkla !
Hatay'da kardeş cinayeti ! Uyurken öldürdüHatay'da kardeş cinayeti ! Uyurken öldürdü
SETA'dan Rusya'ya çok sert eleştirilerSETA'dan Rusya'ya çok sert eleştiriler
Amerikalı generalden hükümete uyarıAmerikalı generalden hükümete uyarı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS