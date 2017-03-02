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TÜRKERLER HOLDİNG 7200 KİŞİYİ İŞE ALACAK !

Türkerler Holding 7200 kişiyi işe alacak !

Türkerle Holding, cumhuriyet tarihinin en büyük işe alımını yapacak...

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Türkerler Holding cumhuriyet tarihinin en büyük işe alımını gerçekleştirecek. Aralık ayına kadar 7200 kişi işe alınacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre söz konusu istihdam hareketi, özel sektörün cumhuriyet tarihinde yaptığı toplu en büyük işe alım olacak. Şirket Nisan ayına kadar 2699 kişiyi işe alacak. Sözcü'de yer alan habere göre aralık sonuna kadar toplamda 7200 kişi istihdam edilmiş olacak. Şu an Türkerler Holding bünyesinde 14.500 kişi çalışıyor

İNŞAAT HACMİ 3 MİLYON METREKAREYE YAKLAŞTI

Türkerler Holding’in temelleri 1970'li yılların başlarında, Kazım Türker'in ilk giyim mağazasını açmasıyla atıldı. 1980'li yıllarda şirket, girişimlerini çeşitlendirerek, zincir mağazalar haline geldi. 1993 yılında Türkerler Holding, Türkerler İnşaat'ı kurarak inşaat, enerji, doğal gaz, altyapı, imalat alanlarında yeni yatırımlar yapmaya başladı. Yenilenebilir ve termik enerji üretimi, doğalgaz dağıtımı, tekstil ve petrol sektörlerinde iştirakleri bulunan holdingin inşaat hacmi 2015 yılında 3 milyon metrekareye ulaştı.

Sözcü
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