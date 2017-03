Türkeş referandum kararını açıkladı

Odunpazarı Kent Konseyi ile Cumhuriyet ve Demokrasi Gönüllüleri’nin davetlisi olarak Eskişehir’e Alparslan Türkeş’in kızı Çağrı Türkeş ile birlikte gelen Sinan Oğan, Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya katıldı. Sinan Oğan ile Çağrı Türkeş salona alkışlar arasında girdi.



Çağrı Türkeş, burada yaptığı konuşmasında referandumda hayır diyeceğini belirtti. Türkeş, "Geçen 15 senelik zaman zarfında ülkemize birçok tuzaklar kurulduğuna şahit olduk. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız da kendisinin birçok konuda aldatıldığını söyledi, itiraf etti. Bu son değişiklik teklifi de, son bir aldanmaya kapı açacak bir tekliftir. Ben bu şekilde nitelendiriyorum. Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü, Türk Milletinin birliğini tehlikeye sokacak bir teklif olduğunu gördüğüm için hayır diyorum. Ve bunu rahmetli babam Alparslan Türkeş de tamamen onun ilkelerine karşı bir tekliftir bu. O hayatta olsaydı, böyle bir teklifi Milliyetçi Hareket Partisi yöneticilerinin yapması mümkün olmazdı. Milliyetçi Hareket Partisi yöneticilerinin böyle bir teklife öncülük etmesi bundan evvel bütün iddialarının çürütür mahiyette bir davranıştır ve hepimizi çok üzmektedir. Biz ülkemizin selameti için, partimizin ayakta kalabilmesi için gönülden hayır diyoruz."



OĞAN: SİGORTA DEVREYE GİRMİŞTİR



Sinan Oğan ise 16 Nisan’daki anayasa oylamasının sonucunu Türk milliyetçilerinin belirleyeceğini belirterek şöyle konuştu:



"Evet diyenler kendilerini bu ülkenin vatanseverleri olarak adlandırıyor, bazen doğrudan, bazen üstü kapalı bir şekilde. ’Bu anayasa bu ülkenin ihtiyaçlarını giderecek bir anayasa değil. Bizim toplumsal uzlaşı senedimiz olmaktan çok uzak bir anayasadır. Dolayısıyla da bir an önce bu anayasayı gündemimizden çıkarmalı, memleketin gerçek sorunlarına eğilmeliyiz’ diyenler şimdi terörist olmuş. Böyle bir ortamda anayasayı oylayamaya doğru hızla gidiyoruz. Bu anayasa oylamasının sonucunu Türk milliyetçileri belirleyecek. Onun bir defa altını çiziyorum. Çünkü Türk Milliyetçilerine güvenerek bu anayasa teklifini hazırlayanlar bugün Türk milliyetçilerinin ayağa kalkıp ’bir dakika kardeşim. Biz bu ülkenin sigortasıyız, her zaman bunu böyle ifade ediyoruz. Bugün sigorta devreye girmiştir ve biz buna hayır diyoruz’ diyorlar."



DİYARBAKIR’DAKİ ŞEYH SAİT PANKARTI



Diyarbakır’da Şeyh Sait ile ilgili asılan pankart konusuna da değinen Sinan Oğan şunları söyledi:



"Düne kadar Türk milliyetçilerine ne diyorlardı, ’bunlar Fatiha bilmez’ diyorlardı. Çok ilginçtir ve utanç tablosudur ki; Diyarbakır sokaklarında şimdi bir afiş oluşturuluyor. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları milli mücadeleyi sürdürürken Anadolu’da Doğu ve Güneydoğu’nun bazı illerinde İngilizlerle beraber ayaklanmalar çıkararak bizim Musul, Kerkük’ü kaybetmemize ve Kurtuluş Savaşı’nda Mustafa Kemal’in büyük sıkıntılar ve zorluklar yaşamasına sebep olan Şeyh Sait ayaklanmalarının mimarı Şeyh Sait için Diyarbakır’da bir afiş asılmış. Başbakanın resminin yanında Şeyh Sait’le ilgili şöyle bir cümle var ’Vereceğiniz her evet oyu Şeyh Sait ve arkadaşlarının ruhuna bir Fatiha olacaktır’ diyor. Biz de buradan diyoruz ki vereceğiniz her hayır oyu Şeyh Sait zihniyetinde olanların sandıklara gömülmesine vesile olacaktır. Bugün neyi oyluyoruz biliyor musunuz? Saltanat özleminde olanlarla Mustafa Kemal Atatürk’ün kurmuş olduğu cumhuriyeti ve onun değerlerini savunmayı oyluyoruz. Saltanata elbette ki hayır diyeceğiz."