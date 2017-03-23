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TÜRKİYE, 3 MİLYON SURİYELİ İÇİN KAÇ PARA HARCADI ?

Türkiye, 3 milyon Suriyeli için kaç para harcadı ?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Türkiye'deki 3 milyona yakın Suriyeli için 25 milyar dolar harcandığını açıkladı.

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Kilis'te, Aleaddin Yavaşça Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Uluslararası Misafir Sağlığı ve Sosyal Hizmetler" sempozyumunda konuşan Öznur Çalık, Suriyelilerin büyük oranının barındığı Kilis'in bu konuda örnek olduğunu söyledi. Türkiye'deki 3 milyona yakın Suriyeliye yapılan harcamaya dikkat çekti. Öznur Çalık, şunları söyledi:

"Oradaki zalimin, bu kadar zalim olacağını düşünmemiştik. Savaşın en çok etkileneni çocuklar ve kadınlardır. Suriye'de de aynı şeyler yaşandı. Çocuklar babasız, anasız kaldı. Savaşını mağdurları, mazlumları, bir kez daha kadınlar ve çocuklar oldu. Gençler oldu, yaşlılar oldu. Biz ensar ruhuyla kapılarımızı sonuna kadar açtık. Türkiye'de şuanda 3 milyona yakın Suriyeli kardeşimiz var. Biz 800 bin civarında Suriyeli çocuğumuzun 500 binini okullarda eğitime aldık. Suriyeli vatandaşlarımıza hizmetlerimizi sunuyoruz. Bunları yaparken yaklaşık 25 milyar dolarlık yapılan yardımın ve desteğin 12 milyarını biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Başbakanımız ve bakanlarımızla misafirlerimizi ağırlamak için harcadık. Ama biz hükümet ve devlet olarak bu yardımı yaparken, 12 milyarı da özel sektör, vatandaşlarımız, sivil toplum örgütlerimiz, bizim o medeniyetimizden kaynaklanan misafirperverlik ve ensar ruhuyla desteklerini verdiler, vermeye devam ediyorlar."

Öznur Çalık, Türkiye'nin içeride terör örgütleriyle, dışarıda ise dış güçlerle mücadele ederken demokrasinin yükselmesi için çaba gösterdiklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından sempozyum sunumlarla devam etti.

DHA
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