TÜRKİYE, ABD'Yİ ŞİKAYET EDECEK

Türkiye, ABD'yi şikayet edecek

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Türk çelik sektörüne antidamping soruşturması açan ve ilave gümrük vergisi koyan ABD'yi, Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet edeceklerini söyledi.

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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "ABD'nin Türk çelik sektörüne yönelik son derece saçma, hiçbir  gerekçesi olmadan antidamping soruşturması açtığını ve ilave gümrük vergisi  koyduğunu" belirterek, "Çalışmalarımız bitti, ABD'yi Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ)  şikayet edeceğiz. DTÖ'nün böyle bir fonksiyonu ne derece yerine getirebileceğini hep beraber göreceğiz" dedi.

Bakan Zeybekci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir yandan DTÖ'nün  dünya ticaretini serbestleştirmeyi amaçladığını, öte yandan Avrupa Birliği,  Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP), Körfez İşbirliği Konseyi,  Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği  (EFTA)    gibi oluşumların hayata geçirildiğini ancak diğer taraftan bazı  ülkelerin de ticareti korumacı alana doğru yönelttiğini anlattı.

Bu bağlamda ABD'nin Türk çeliğine yönelik telafi edici önlemler  aldığını belirten Zeybekci, "Bütün bu gelişmelerin olduğu bir ortamda, ABD, Türk  çelik sektörüne yönelik son derece saçma, hiçbir gerekçesi yok, antidamping  soruşturması açtı ve ilave gümrük vergisi koydu. Gerek gaz, gerek petrol  taşımacılığı ve diğer alanlarda kullanılmak üzere iyi teknolojiyle Türk çelik  sektörünün ürettiği borulara ilave gümrük vergisi koydu. Gerekçe de son derece  komik. Üç defa soruşturma açtı, sıfır çıktı. Dördüncüde 'Türkiye'deki üretici bir  firma bir ham maddeyi Ereğli Demir Çelik'ten aldığı için.' Alabilir, nesi var?  Özel sektör, kamuya açık, borsada. 'Ama Ereğli Demir Çelik'in bir kısım hissesi  de OYAK'ta.' Olabilir, OYAK da bir emeklilik fonu. 'OYAK bir Ordu kuruluşu olduğu  için devletle bağlantısı olduğundan, devlet buradan gizli bir şekilde bunu  sübvanse etti' diyerek, alakasız bir şekilde, 'suyu sen bulandırıyorsun' mazereti  bularak böyle bir antidamping soruşturması." ifadelerini kullandı.

Zeybekci, Türkiye'nin de ABD ürünlerine yönelik karşı adımlarını  attığını belirterek, "Amerikan ürünleriyle ilgili bazı çalışmalar yaptık, biz de  tedbirlerimizi aldık, almaya devam ediyoruz. Çünkü kamuoyundan bize yoğun baskı  ve şikayet geliyor. Bu haksız çalışmaları Dünya Ticaret Örgütüne götürüyoruz.  Çalışmalarımız bitti, ABD'yi de Dünya Ticaret Örgütüne şikayet edeceğiz. DTÖ'nün  böyle bir fonksiyonu ne derece yerine getirebileceğini hep beraber göreceğiz."  diye konuştu.

"ABD'NİN UMURSAMAZ KARARLAR ALMASI, GERÇEKLEŞTİRİLEMEZ"

Nihat Zeybekci, ABD Başkanlığına seçilen iş adamı Donald Trump'ın 20  Ocak'ta göreve başlamasıyla ABD ekonomisinde ve Amerikan Merkez Bankasının (Fed)  faiz politikasında oluşabilecek değişiklikleri de değerlendirdi.

Dünya haritasının ekonomik menfaatler doğrultusunda yeniden  çizildiğini, bu bağlamda en önemli çıkışlardan birinin Trump'ın ABD Başkanlığına  seçilmesi olduğunu vurgulayan Zeybekci, Trump'ın korumacı, içine kapalı,  milliyetçi ve farklı ekonomi söylemleriyle ön plana çıktığını ve bunların  sonuçlarının gelecek günlerde görüleceğini dile getirdi.

Zeybekci, "Ama bu ne derece sürdürülebilir, devam ettirilebilir, o  ayrı bir mesele. Amerika gibi global bir ekonominin, tüm dünyada gerek ham madde,  tüketim alışkanlıklarını kontrol eden, dağıtım kanallarını kontrol eden, tüm  dünyada var olan Amerikan ekonomisinde, içine kapalı, her şeyi içeride üreten ve  ekonomik menfaatlerin çatışması anlamında bir süreci yaşamayı ne derece  başarabilirsiniz? Bu, büyük bir soru işareti ama bu denemeyi göreceğiz en  azından." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin tüm dünyayı umursamaz şekilde kararlar almasının  "gerçekleştirilemez" olduğuna dikkati çeken Zeybekci, milli gelirinin yüzde  25'ini dış ticaretten elde eden ABD ekonomisi için doların değerinin çok önemli  olduğunu söyledi.

Zeybekci, FED'in faiz politikasını dünyanın diğer ekonomilerinden  bağımsız şekillendirilemeyeceğini, ayrıca Türkiye ekonomisi açısından da Fed  kararlarından ziyade AB Merkez Bankasının pozitif kararlarının etkili olacağını  kaydetti.

AA
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