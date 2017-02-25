"Türkiye AB'ye alınmayacak ama..."

Ted Malloch, Türkiye'nin AB'ye alınmayacağını bunu ABD'nin 20 yıldır bildiğini söyledi. Fakat Malloch'a göre, Gülen de iade edilmeli.

ABD’nin AB elçisi olması beklenen Ted Malloch AB’nin Türkiye’yi üye olarak almayacğını ABD’nin bunu yirmi yıldır bildiğini söyledi. Malloch, bir Amerikalı olarak ise ABD’nin Fettullah Gülen’i Türkiye’ye iade etmesi gerektiğini söyledi.

ABD hükümetinin potansiyel AB büyükelçi adayı olan Malloch, Trump Tower’da AB Büyükelçiliği konusunda görüşmeleri olduğunu söyledi. ABD’nin AB’yi çok önemli bir birlik olarak gördüğünü belirten Malloch, şöyle konuştu: “Esas soru yakın zamanda Avrupa’da ne kadar bir politik birlik olacak? Bu sorunun cevabı Avrupa’daki seçimlerde belli olacak. Ama Türkiye için bir nevi karar verdi aslında, üye olarak alınmayacak. Açıkça belirtmek gerekirse bunu 20 yıldır biliyorduk. Bu Avrupa ile Türkiye’nin güçlü bir ticari ilişkileri olmayacağı anlamına gelmiyor. Benim önerim Türkiye, uluslararası platformlara kuzeye, güneye, doğuya, batıya stratejik yaklaşmaları. Ülkelerle ticari anlaşmalar imzalasınlar. Özellikle ticari anlaşmaların imzalanması gereken ülkelerden biri İngiltere, onlar AB’den çıkma kararı aldı. Onlarla ticari anlaşma yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Her zaman bir Avrupa kıtası olacaktır, Avrupa ülkeleri güçlü. Onlar politik olarak bir araya gelemeyebilirler. Tüm Avrupa ülkeleri AB’ye üye değil, örneğin Türkiye.”



“GÜLEN TÜRKİYE’YE İADE EDİLMELİ “



Trump yönetiminin Obama yönetiminden hemen her konuda farklı görüşlere sahip olduğunu aktaran Malloch, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başkan Trump arasında yapılacak görüşmelerde önemli maddelerin başında Fettullah Gülen’in iadesi konusu olacağını belirtti. Malloch, bir Amerikalı olarak ABD’nin bu terörist başını Türkiye’ye iade etmesi gerektiğini söyledi.

“HANDE FIRAT BİR KAHRAMAN”



Malloch, Türkiye’nin komşu ülkelerinde birçok sorun olmasına rağmen, 5 gündür burada olduğunu ve güvenlik açısından bir sıkıntı görmediğini söyledi. Türklerin demokrasiyi seven bir ülke olduğunuzu 15 Temmuz’da gösterdiğini aktaran Malloch, “CNN Türk Hande Fırat’ı onun ismini biliyorum, o bir kahraman, onunla tanışmayı çok isterim” dedi.



Ted Malloch, İngiltere’nin Brexit politikasını desteklediği ve Yunanistan’ın eurozone’dan çıkmasını savunduğu için AB kurmayları tarafından çok da fazla istenmiyor