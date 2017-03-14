Türkiye AB'ye resti çekti: ''Oyalamayın, gereğini yapacağız''

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği tarafından Türk vatandaşlarına vize muafiyeti getirilmemesi halinde, Türkiye ile AB arasındaki göç anlaşmasının lağvedilebileceğini ima etti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Edirne'de düzenlenen Trakya Balkan STK Platformu'nda yaptığı konuşmada şöyle dedi:

"Avrupa Birliği'nin bizi oyaladıklarını görüyoruz. Bizim de sabrımız sınırsız değildir. Bu konuda vatandaşlarımızın da beklentileri var. Eğer vize serbestisi gelmezse göç anlaşmasıyla ilgili adımları atacağız çünkü anlaşmanın gereği şuydu: Göç, geri kabul ve vize serbestisi. Biz bugüne kadar göç anlaşmasının gereğini sonuna kadar uyguladık. Her bir maddesine riayet ettik. Avrupa, vize konusunda bizi oyalamasın, biz de gereğini yapacağız."

Türkiye ve AB arasında geçtiğimiz yıl yapılan göçmen anlaşması, Türklerin AB'de serbest dolaşımını sağlayacak vize serbestisinin de geçen yıl ortasında gerçekleşmesini öngörüyordu.

"KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Edirne'de öğle saatlerinde yaptığı açıklamada da Avrupa Birliği'ne mesaj göndermişti.

Avrupa Birliği'nde dağılma korkusu olduğunu belirten Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hasta Avrupa'nın durumunu da çok iyi anladık. Neden onlar bir dışişleri bakanının ziyaretini iptal ediyor? Geçen sene de gittim ben. Şimdi ne oldu? Neden şimdi? Avrupa'nın içine düştüğü durum, çok samimi söylüyorum bizi endişeye sürüklüyor. Çünkü Avrupa yavaş yavaş uçuruma doğru gidiyor. Avrupa 2. Dünya Savaşı öncesine geçiyor. En üzüntü verici olanı da merkez partilerinde 5, 6, 7 yıldır bu kaymayı görüyoruz. Nereye doğru? Irkçı partilere doğru kayıyorlar. Neden? Onlara kaybettikleri oyları alalım diye. Şimdi seçim öncesi bir baktım tamamen tıpatıp aynı koalisyonda, Hollanda'da Başbakan Liberal Partiden, Dışişleri ve Başbakan Yardımcısı sosyal demokrat. Yaptıklarının Geert Wilders'ten bir farkı var mı? Söylediklerinin Wilders'ten farkı var mı neden bu duruma geldiniz. İki tane oy alabilmek için, iki tane popülizm yapabilmek için ve Avrupa'nın değerlerini hiçe sayıyorlar. Bir görüyorsun Avrupa içerisinde dayanışma, hani kriterler, hani herkese eşittin? Kıyaslanmadan da hoşlanmıyorlar. Biz üyeyiz sen adaysın bizimle aynı olmazsın' diyorlar ne demek bir standart olur kardeşim. Çifte standart olmaz. İki yüzlülük olmaz. Standart eşitlik sabittir bu standardın etrafında ne kadar sapma var ne kadar yok bunu hesaplarsın. Şimdi Avrupa Birliği dayanışması esasen benimsemeye benimsemeye... Benimle telefonla görüşmelerde 'gerçekten benimsemiyoruz, gerçekten utanıyoruz' diyen siyasetçiler daha sonra Hollanda'ya destek atıyorlar. Neden biliyor musunuz? Korku. Ne korkusu biliyor musunuz? Türkiye'den çekindiklerini kıskandıklarını biliyoruz da... Avrupa Birliği dağılıyor kendi aralarında ne kadar safları sıkı tutarız da Avrupa Birliği dağılmaz diye korkuyorlar. Onlara bir sözüm var, korkunun ecele faydası yok."