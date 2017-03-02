''Türkiye Antarktika'da hak iddia ediyor''

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Antarktika'da üs kuracağız, bir bakıma orada hak iddia ediyoruz" dedi.

ntarktika'ya 9 kişiden oluşan araştırma grubu gönderdiklerini anlatan Özlü, öncelikli amaçlarının kıtanın neresinde üs kurulabileceğine ilişkin fizibilite etüdü yapmak olduğunu söyledi.

Gönderdikleri heyetten Antarktika'ya ilişkin bilgilerin gelmeye başladığını belirten Özlü, kıtadan gelen fotoğrafı paylaştı.



Antarktika ile ilgili anlaşmanın Meclis'ten geçtiğini aktaran Özlü, "Türkiye, Antarktika'nın sadece bilimsel amaçlarla kullanılmasını öngören anlaşmaya taraf oldu, onayladı. Dolayısıyla biz danışman olmayan ülke statüsünden, danışman ülke statüsüne geçiyoruz. Yaklaşık 53 ülke var. Hiç ummadığımız ülkeler orada üs kurmuşlar. Türkiye'nin de Antarktika'da üssü olacak" diye konuştu.



Dünyanın temiz içme suyu kaynaklarının önemli bir kısımının Antarktika'da bulunduğuna işaret eden Özlü, "Biz de Türkiye olarak, madem ki küresel bir oyuncu olmak istiyoruz, Antarktika'da bizim de üssümüz olacak. Biz de orada bilimsel çalışmalar yapacağız. Bunu Bakanlığımız şu anda koordine ediyor. Aslında bize bu görev Cumhurbaşkanlığımızdan verildi. Onlar, daha önce çalışmışlar. Bunu uygulamakla ilgili faaliyetleri üniversitelerimizle birlikte çalışıyoruz" ifadesini kullandı.



"BİR AY KALIP DÖNECEKLER"

Söz konusu heyetin çalışma takvimine ilişkin bilgi veren Özlü, "Heyet 1 ay kalıp dönecek. Çünkü kış geliyor. Eksi 80 dereceye kadar soğuk olan bir yer düşünün... Hatta üs kuran ülkeler 1 sene sonra gittiklerinde, karlarla kaplı olduğu için nereye üs kurduklarını bulmakta zorlandıklarını ifade ediliyor. Bir fizibilite raporu çıkarılacak. Oraya kuracağımız yapılar, binalar Türkiye'de yapılacak, gemiyle gönderilecek. Onun boyutları ne olacak, ne kadarlık bir alanda çalışacağız etüt olarak çıkarılacak. Geminin buz kıran özelliği olması lazım. Envanterimizde bu özelliğe sahip gemiler yok. Belki bir yeni gemi yapacağız veya kiralayacağız" şeklinde konuştu.



"TÜRKİYE İÇİNE KAPALI BİR ÜLKE DEĞİL"

Kıtadaki üssün 2018'de kurulmasının planlandığına işaret eden Özlü, "Türkiye büyük bir ülke. Biz, dünyada ilk 20 büyük ülke arasındayız. Türkiye, sadece içinde kapalı küçük bir ülke değil" dedi.



Antarktika Kıtasının varlığına ilişkin Piri Reis'in haritasında bazı işaretler olduğunu vurgulayan Özlü, "Biz bu haritayı yeni baştan yaptırdık, bunu Antarktika'da hak iddia eden ülkelerin, kanıt olarak sundukları bir müze var. O müzeye haritamızı gönderdik. 'Bizim de Piri Reis zamanında haritayı yaparken böyle bir kıta olduğuna işaret ediyor' diye bir belge olarak sunduk." diye konuştu.



Özlü, "Biz buraya üs kuracağız, bilimsel araştırmalar yapacağız. Sürekli orada kalacağız. Biz de oradayız, bir bakıma orada hak iddia ediyoruz" ifadesini kullandı.

UZAY AJANSI GELECEK HAFTA GENEL KURUL'DA

Özlü, Türkiye Uzay Ajansının kurulmasına ilişkin yasa tasarısının Meclise sevk edildiğini, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda görüşüleceğini bildirdi. Özlü, "İnşallah gelecek hafta Genel Kurula gelecek ve yasalaşacak" ifadesini kullandı.



Japonya, Almanya ve ABD'de uzay ajanslarının bulunduğuna dikkati çeken Özlü, projenin Türkiye'nin uzaydan daha fazla faydalanmasını öngören bir çalışma olduğunu söyledi.



Bakan Özlü, Türkiye Uzay Ajansının, uzaya ilişkin Türkiye'nin faaliyetlerini tek çatı altında toplayacağını, gelişmiş bütün ülkelerde benzerlerinin bulunduğunu dile getirerek, "Geç kaldığımızı bile söyleyebilirim. Keşke bunu daha önce kursaydık ve çalışmalara başlasaydık" dedi.

TÜBİTAK'TA REFORM

Bakan, TÜBİTAK reformunu 15 Mart'tan önce yasalaştırmayı hedeflediklerini de belirtti. TÜBİTAK'ta dağınık bir bütçe sistemi yerine toplu bir özel hesapta toplanan bütçe sistemi getireceklerini de söyleyen Özlü, şunları kaydetti:

"Her alanda destek vermeyeceğiz. Stratejik gördüğümüz, Türkiye’nin siyasi stratejik hedeflerine uygun alanlarda destekler vereceğiz. Karar mekanizmalarını hızlandıran, süreçleri kısaltan bir model getiriyoruz. Bu çerçevede Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu var, 21 üyesi var. Bu kurulu kaldırıyoruz. Bunun yerine Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulunu kuruyoruz."

"DÜNYA İÇİN OTOMOBİL ÜRETECEĞİZ"



Yerli otomobile ilişkin de konuşan Özlü, yerli otomobil konusunda iş modelinde değişiklik yaptıklarını söyledi. Bu anlamda özel sektörün önde olduğu, devletin desteklediği bir modelle yola devam edeceklerini dile getiren Özlü, "Küresel bir başarı hedefliyoruz. Sadece Türkiye için değil, bütün dünya için otomobil üreteceğiz. Nasıl ki yabancı markalar Türkiye'de fabrikalar kurup, otomobil üretiyorlarsa biz de benzer şekilde bir başarıyı hedefliyoruz" dedi.



Otomobil üretmenin teknik açıdan Türkiye için problem olmadığını vurgulayan Özlü, Türkiye'nin sahip olduğu mühendisler ile yan ve ana sanayinin her segmentteki otomobili üretebileceğini belirtti. Meselenin ise ticari olduğunu anlatan Özlü, "Teknolojik ağırlığı daha az, ticari ağırlığı daha fazla olan bir faaliyet. Bayi ve pazarlama sisteminiz ile servis... Diyelim ki devlet bir otomobil yaptı, piyasaya sürdük. Bir vatandaşımız satın aldı, Erzurum'a gitti ve bozuldu. Buna kim bakacak? Servisi olması lazım. Dolayısıyla bu, ticari ağırlığı fazla olan bir konu. Bu yüzden biz burada sanayicilerimizin önde olduğu bir model arayışı içindeyiz" ifadelerini kullandı.