  • ''MHP tabanının %80'i 'hayır' diyor''
  • Adil Gür: ''Referandumun sonucunu onlar belirleyecek''
  • Kamu ve bankalarda 500 bin kişiye iş müjdesi
  • Referandum sonrası MHP'li Bakan iddiası
  • ''Türk'ün intikamı'' paylaşımına tepki yağıyor
YEREL HABERLER
İstanbul Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN KRİTİK UYARI

Türkiye Bankalar Birliği'nden kritik uyarı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), birlik adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine ilişkin uyarıda bulundu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

TBB'den yapılan açıklamada, telefonda kendilerini TBB Bireysel Müşteri Hakem Heyeti çalışanı olarak tanıtan şahısların "bankacılık işlemlerine ilişkin komisyon ve masrafların iadesinin yapılacağı" vaadiyle dolandırıcılık girişimlerinde bulunduklarına ilişkin bilgi edinildiği bildirildi.

Açıklamada, TBB'nin kar amacı gütmeyen bir meslek örgütü ve sunmuş olduğu Bireysel Müşteri Hakem Heyeti hizmetinin ücretsiz olduğu, bu hizmete aracılık eden bir şirket, kurum veya kuruluş bulunmadığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Bireysel Müşteri Hakem Heyeti’ne başvuru yapmamış kişilere, TBB çalışanlarının telefonla ulaşması mümkün değildir. Bu nedenle başvurusu olmayan kişiler, Bireysel Hakem Heyeti’ne atfen yapılan telefon aramalarına, SMS veya elektronik postalara kesinlikle itibar etmemeli, bir dolandırıcılık olayına maruz kalmamak için kişisel bilgilerini asla paylaşmamalıdır. Bu tür dolandırıcılık eylemleri ile karşılaşanların ivedilikle savcılık ve emniyet müdürlüklerine başvurması gerekmektedir."

AA
336
-
Erdoğan CHP ve HDP seçmenine seslendiErdoğan CHP ve HDP seçmenine seslendi
Cinayet zanlısı çaldığı araçla restorana daldı !Cinayet zanlısı çaldığı araçla restorana daldı !
Bakan Özlü'den diktatörlük açıklamasıBakan Özlü'den diktatörlük açıklaması
Televizyonun sesini açıp kurşun yağdırdı !Televizyonun sesini açıp kurşun yağdırdı !
Irak'tan DEAŞ açıklaması ! Harekete geçti...Irak'tan DEAŞ açıklaması ! Harekete geçti...
Alışveriş merkezinde büyük panikAlışveriş merkezinde büyük panik
Trump'tan İsveçlileri şaşırtan sözlerTrump'tan İsveçlileri şaşırtan sözler
Tek parti iktidarlarının işsizlik rekoruTek parti iktidarlarının işsizlik rekoru
208 milyon adet 1 kuruş nerede ?208 milyon adet 1 kuruş nerede ?
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS